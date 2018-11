Suspenden clases 2 escuelas de Cuautepec, por enfrentamiento entre huachicoleros

Suspendieron clases este viernes en las escuelas Guadalupe Victoria y Lázaro Cárdenas, situadas en el municipio de Cuautepec, después de que ayer se registró un enfrentamiento a balazos entre presuntas bandas de huachicoleros.



Rubén Hernández, encargado de la Sub Dirección de Servicios Regionales de Educación en Tulancingo, confirmó a AM Hidalgo, que por decisión de padres de familia de alumnos de esas primarias, no hubo clases este día.



Dijo que las escuelas son la Guadalupe Victoria, situada en la comunidad del mismo nombre y la Lázaro Cárdenas que se encuentra en San Juan Hueyapan.



El funcionario de la SEPH insistió que la suspensión de labores no fue por instrucciones de autoridades educativas sino por decisión de los papás de alumnos que ahí asisten.

BALACERA ENTRE HUACHICOLEROS

Ayer, jueves, se registró un enfrentamiento a tiros entre bandas que supuestamente se dedican a robar hidrocarburo.



Aunque hasta este momento ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha confirmado el suceso, lugareños aseguraron que la balacera duró como 20 minutos por las inmediaciones de dichos poblados, cerca de donde pasa la brecha de Pemex.



Dijeron que, enterados del tiroteo, hubo algunos padres de familia que llegaron a la primaria Guadalupe Victoria por sus hijos, antes de concluir el horario de clases.

"La situación en estas comunidades de Cuautepec es de mucho peligro por eso decidieron que este viernes no hubiera clases, para seguridad de alumnos y maestros" dijo un vecino de San Juan Hueyapan.



Añadió que del tiroteo se reportó al 911 pero no hicieron presencia los policías ni municipales ni estatales.



Dijo que se desconoce si hubo heridos pero que durante varios minutos hubo fuego cruzado entre bandas de huachicoleros.



Por último hizo un llamado a las autoridades para que atiendan ese tipo de denuncias e incrementen los operativos de seguridad ya que en los poblados donde hay ductos de Pemex, actualmente son como tierra de nadie.