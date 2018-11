Desestabiliza Maestros por México al SNTE: dirigente de Nueva Alianza

Fortalecer SNTE

Moisés Jiménez con nulas posibilidades

Sindicatos no dependen de dirigentes

, consideró que la organizaciónes una estructura para “desestabilizar” al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Durante entrevista, indicó que los integrantes de MXM “sirven a intereses particulares que pretenden pegarle y desestabilizar a la institución”.Sin embargo, argumentó que dicha asociación no prosperará “porque el gremio magisterial se ha renovado en los últimos años con nuevas generaciones de trabajadores de la educación”, apuntó.Asimismo, consideró que los integrantes del SNTE tendrían que tener como “el “fortalecer a la institución”.De acuerdo con su página oficial, MXM se constituyó el 16 de marzo de 2018 “porque el gobierno violentó los derechos y autonomía sindicales, y la actual dirigencia del SNTE no representa a los maestros de México”.El militante de Nueva Alianza indicó que el exdirigente de la sección XV, Moisés Jiménez Sánchez, tienede figurar en la dirigencia delLo anterior, tras argumentar que para aspirar a un cargo en el organismo sindical debe de existir “una clave presupuestal y estar adscrito a un centro de trabajo, y sino tiene derecho”, puntualizó.Juan José Luna refirió que el SNTE “enfrentará los retos futuros”, tras argumentar que las organizaciones sindicales no dependen de sus titulares.Dichas declaraciones derivan de la salida de Juan Díaz de la Torre, quien solicitó licencia a su cargo como titular del SNTE, dirección que ocupará hasta 2024, Alfonso Cepeda Salas.Asimismo, negó que exista incertidumbre en los agremiados de la sección XV por el cambio de dirigencia.Tras señalar que “una institución no está ligada a personas (…) las personas somos de paso y las instituciones son perennes”, concluyó.