“Cuando presentan el plan de Seguridad se dice en el discurso que quien coordinará la mesa de seguridad será el delegado y el Gobernador será invitado, pero en el documento ya especifica que será el Gobernador el que tenga el mando”, destacó.



“No chocan las estrategias, las fuerzas federales tienen que cuidarnos el territorio y en el tema del robo a combustible y delincuencia organizada, nosotros enfocarnos a fortalecer nuestras policías municipales y estatal, para todos estos delitos del fuero común que laceran a la ciudadanía”, señaló.



“La federación está haciendo su trabajo, y lo va a hacer a través de la Guardia Nacional, lo que nosotros estamos aquí planteando es que las fuerzas federales nos tienen que dar a cuidar el territorio, quien debe cuidar a la población es la policía municipal”, dijo.

dijo estar de acuerdo con la estrategia de Seguridad planteada por elal considerar que es importante coordinar ambos esfuerzos.Lo anterior, al cuestionarle sobre la postura que tomaronla cual consideran inaceptable al incluirse la figura deindicó, aunque también piensa que los estados no deben ser sólo coordinadores, ya se reunió con elPor lo anterior, aseguró que los gobiernos estatales, y que en el próximo 2 de diciembre se convocará a la primera mesa de trabajo con el Presidente electo.comentó que desde el ámbito local, se deben reforzar las Policías Municipales, sin embargo esto resulta complicado porque no hay suficientes elementos, y muchas personas que quieren ser aspirantes no cuentan con lalo que los imposibilita para portar armas.refirió que espera que con la nueva administración federal exista mejor coordinación en seguridad y que den lineamientos claros de actuar, al igual que en Guanajuato que ya dio a conocerAsimismo, refirió que los municipios que no cuenten con suficientes policías deben mejorar las condiciones, con mayores sueldos y cumpliendo con las pruebas de Control y Confianza para sus directores de Seguridad, pues al momento 10 municipios no los han mandado a presentar el examen.