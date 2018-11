Prepas militarizadas funcionarán con recursos del Estado y no de municipios, dice Diego Sinhue

“Se les darán sus uniformes, 3 del día, uno de gala y uno de deportes (...) empezaríamos arrancando el año, estamos definiendo el número (de alumnos), porque depende del número de aulas que tengamos, ya daremos datos”, dijo.

RETRASO EN CELAYA



“Este modelo ya existe en Nuevo León y ha dado muy buenos resultados, hay filas de espera para entrar a esas prepas, creemos que va a ser un éxito aquí en Guanajuato”, finalizó.

se encargará por completo de lasque arrancarán enpara después ponerse en marcha en, indicó el Gobernador del Estado,Las instituciones recibirán el nombre de Preparatoria Primer Batallón Ligero, que fue el nombre inicial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.Señaló que aunque aún no tienen definido el presupuesto para estos centros educativos, la inversión será mínima ypues estarán ubicadas en losComentó que los trabajos van más avanzados en el municipio de León, donde estarán adecuando las cocinas de los planteles, pues los jóvenes que estudiarán en estas instituciones estarán en clases de 7 de la mañana a 6 de la tarde.Refirió que el municipio donde más retraso llevan en el proyecto es, pues deben buscar el terreno y proceder a la construcción del recinto, sin embargo esperan avanzar pronto.Rodríguez Vallejo indicó que personal dedonde ya se tiene unaestará participando en Guanajuato, a fin que se pueda avanzar lo antes posible con el proyecto, una vez que se defina el presupuesto.El mandatario estatal indicó que este modelo no militarizará a la juventud Guanajuato, pues no es la idea del proyecto, ya que los jóvenes tendrán materias en temas de primer respondiente y derechos humanos, además de que saldrán con su cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, lo que les permitirá sumarse a corporaciones de seguridad si así lo desean.