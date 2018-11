Respalda Ricardo Ortiz a Zamarripa para que sea Fiscal General

“A final de cuentas es una propuesta del Gobernador y decisión del Congreso, puedo decir lo que conozco de Carlos Zamarripa y es una opinión buena, lo conozco desde que prácticamente comenzó su carrera”, dijo.



“No estoy de acuerdo en que el número de años tenga que verse, sino los resultados de esos periodos, también hay cargos públicos donde no necesariamente tiene que ser en base a una participación social, son tan importantes y tan específicos que no de cualquier parte sacas un Fiscal que tenga ciertas características (...) yo tengo una buena impresión de Carlos Zamarripa”, indicó.



“Se divide por un lado en el tema de la percepción y por otro lado en el número real de delitos ocurridos en una muestra, si no mal recuerdo, de mil y mil 500 personas, que es muy significativa”, dijo.



“En el primer año, según lo que tenemos entendido es que se va a distribuir por población, y luego se van a establecer criterios de cumplimiento, la firma de un convenio que nos permita ver que estás haciendo con los policías, si estás incrementando elementos, la dignificación, luego que políticas estás implementando”, puntualizó.



“El crimen organizado se mueve, ahora le tocó este año a Irapuato, esperemos que todo esto vaya teniendo un asentamiento y un tope, a nosotros lo que nos toca es lo del fuero común”, finalizó.

está capacitado para ser Fiscal General, pues en estos puestos se requieren personas que hayan dado resultados.Refirió que el tema y la decisión ameritan un análisis real de lo que el Procurador ha logrado en sus años de trabajo, aunque ciertamente el ejercicio de sus funciones desgasta mucho, más en una situación de inseguridad por la que atraviesa el estado y el país.dijo que respetará y apoyará la opinión del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Asimismo, refirió que existen resultados positivos, pues si se analizan a fondo los temas en los que está inmersa la Procuraduría, hay buenos resultados a nivel internacional, y no sólo irse por el desgaste que tiene el funcionario ante la opinión pública.El Alcalde indicó que en próximos días se presentarán los resultados de la encuesta victimológica realizada con empresas especializadas en el tema de seguridad, a fin de mostrar los lugares con mayor incidencia delictiva y cuales son los delitos que más dañan a la ciudadanía.Al cuestionarle sobre la bolsa de recursos que propone el Gobierno del Estado para la seguridad de los municipios, Ortiz Gutiérrez dijo que aún no tienen datos de cuanto dinero podría tocarle a Irapuato, aunque al ser la segunda ciudad en población de la entidad, esperan buena aportación.Asimismo, dijo que es lamentable que Irapuato esté en primer lugar a nivel estatal en carpetas de investigación por homicidios, cuestión que piensan es por la lucha de grupos de crimen organizado, que ya se había dado en otros municipios pero en este no.