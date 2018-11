Hallan ocho cuerpos en fosas clandestinas, eran víctimas de banda de secuestradores

hallólocalizadas en los Municipios de, informóEl funcionario refirió que en todos los casos se trataron deEn el paraje deencontraron tres cadáveres en una fosa, y en otra, pero del mismo sitio, cuatro cuerpos más.Mientras en la comunidad de, Municipio de, ubicaron otro cuerpo también relacionado con las actividades delictivas de la boda.El 18 de octubre, el ex director de Seguridad Pública defue detenido junto con otras cinco personas por su participación en una banda dedicada al secuestro.En aquella ocasión, las autoridades de la FGE informaron que los presuntos criminales aceptaron privar de su libertad a ocho personas, pero entonces no revelaron el paradero de las mismas.aseguró que en todos los casos aplicaron el mismo mecanismo para enganchar a las víctimas.De acuerdo con la investigación, utilizaban a una, a las que después entregaba a la gente desolicitaban pago a las familias, aunque al final no liberaron a ninguno y los mataron.