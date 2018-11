"Lamentablemente, señor presidente electo (...) ninguno de los proyectos prioritarios que planteamos parecen estar incluidos en la propuesta de presupuesto que será presentada a la Cámara de Diputados en los próximos días, así nos lo han confirmado todos los futuros funcionarios del próximo gobierno responsables de la construcción del proyecto presupuestal", dijo en su mensaje.



"Incluso se nos ha informado de la pretensión de modificar las reglas para centralizar aún más la operación del conocido ramo 23, sin incluir, hasta ahora, ninguna de las propuestas que nuestros municipios han hecho para atender las necesidades de su gente", agregó.

'No estamos pidiendo dádivas'



"Tampoco estamos solicitando que se nos dé lo que por ley nos corresponde en término de aportaciones y participaciones federales; lo que estamos exigiendo es que la Federación asuma su corresponsabilidad en la solución de los problemas urgentes como el abasto de agua, los retos de movilidad, de acceso a la salud y a educación de calidad, de sustentabilidad ambiental, de construcción de infraestructura para que Jalisco mantenga su liderazgo como una economía pujante", declaró.

'No somos invitados a la mesa de seguridad'



"Las autoridades estatal y municipales electas no somos 'invitados' a la mesa de seguridad, somos, señor presidente electo, los responsables de la seguridad de nuestro estado"

#Jalisco alza la voz para exigirle al presidente electo, @LopezObrador_, respeto a la soberanía de nuestro estado, respaldo a los municipios para que atiendan sus necesidades y por último, decirle que aquí los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones. https://t.co/jsiaCCv4MC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 23 de noviembre de 2018

No perdonarán a corruptos



"En Jalisco vamos a castigar a los corruptos, con o sin el aval del gobierno federal", enfatizó.

Llaman a sumarse



"Este pronunciamiento, no es un acto de rebeldía o insurrección, es un acto congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más estados del país. Si no somos capaces de levantar la voz hoy, el riesgo de que las voces de las regiones, estados y municipios de este país sean borradas para siempre es enorme".

Acompañado con todos losy de diferentes sindicatos e instituciones educativas, el, transmitió un mensaje a nivel nacional dirigido alEn dicho mensaje reafirmó su voluntad de trabajar junto con el presidente electo a quien, sin embargo, acusó de pretender vulnerar "el pacto federal y el orden constitucional".Además, reclamó que elpresentado en elno consideraTambién acusó que no fueron considerados proyectos que fueron priorizados por sugerencia del mismoni proyectos presentados por los diferentesElafirmó que las obras para las que solicitan apoyo no son "para lucimiento personal".Como segundo punto en su mensaje,cuestionó laque vulneran la estructura del país como una, como la creación de una figura "paralela a la autoridad constitucional", refiriéndose a la figura de los "".Denunció que durante lales prometió a los gobernadores que el "" no tendría ninguna función en el área de, pero el, recientemente presentado, indica lo contrario.Aseguró que la imposición de esta figura alterna es una "falta de respeto a las autoridades que fueron electas demócraticamente", lo que imposibilitaría un trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno.Como último punto,aseguró que las"no estamos de acuerdo con su política de perdón y olvido a los corruptos de este país".Mencionó que el Sistema Anticorrupción de Jalisco se ha convertido en ejemplo a nivel nacional.Enrique Alfaro estuvo acompañado de varios políticos y representantes de la sociedad de Jalisco. Foto: TwitterPara concluir su mensaje, Enrique Alfaro hizo un llamado a los demás estados a "levantar la voz".Aseguró que a pesar del riesgo de que se "castigue" más el presupuesto de Jalisco como represalía, Jalisco no iba a "guardar silencio ante el intento de borrar por decreto las reglas básicas que sustentan la cuestión nacional".