Piden a gobernadores panistas no estar nerviosos por la existencia de 'superdelegados'

"Están dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar; los delegados, que no superdelegados, van a bajar los recursos para los programas sociales, van a estar pendientes de esos recursos, que de hecho ni siquiera los van a tocar, porque van a ser a través de tarjetas que los derechohabientes, la población directamente beneficiada con estos programas, va a tener una tarjeta para no tener intermediarios y para cobrarlo directamente", explicó.



"De lo que se trata es eliminar instancias intermedias para que la gente reciba directamente a sus recursos. (...) Siempre se ha tenido la estructura para que lleguen los recursos a la población, siempre la han tenido, yo no sé por qué ahora se están quejando".



"(La Guardia Nacional) es un modelo que este Gobierno ha optado por él, que en su momento los Gobiernos panistas tuvieron otros modelos y adoptaron otros modelos que consideraban los adecuados. Nosotros hemos considerado que este modelo es adecuado a esta Administración", dijo.

"Ustedes tienen los resultados de cuando fueron Presidentes los sexenios de los panistas".



"No hay tales superdelegados, lo que va a haber es una compactación de tantas delegaciones federales que hay en los estados, que es un despilfarro de recursos, hay estados donde hay más de 70 delegaciones federales y todo eso cuesta", expuso.

"Entonces no hay razón para que se opongan o para que estén nerviosos, ojalá los Gobernadores se sumaran a esta política de austeridad republicana y de combate a la corrupción y así va a alcanzar mejor el presupuesto".

Y PAN los respalda



"El Comité Ejecutivo Nacional del PAN respalda el rechazo de los 12 gobernadores al plan de seguridad del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador", advirtió el dirigente a través de un comunicado.



"En principio, impulsaremos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para tratar de revertir la decisión del Ejecutivo", avisó.



"Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los gobiernos locales", aseguró.



"La propuesta de Andrés Manuel López Obrador solo lleva a la militarización permanente del país, y eso no lo vamos a permitir", dijo.

Colaboradores del Presidente electo,pidieron a losno estar nerviosos por la existencia de delegados federales únicos en sus entidades.Tras el pronunciamiento de éstos contra losy el esquema de reuniones de trabajo en materia de seguridad previsto por la Administración entrante,indicó que el objetivo de los representantes federales es compactar la burocracia.Luego de participar en una reunión conprecisó que los delegados no tendrá contacto con los recursos federales.Por otro lado,defendió la creación de lacon una formación en respeto a los derechos humanos.Indicó que los Gobiernos panistas tuvieron su oportunidad para implementar un modelo de seguridad.aseguró que la compactación de delegaciones federales agilizará la relación entre los órdenes de Gobierno y permitirá un manejo eficaz y transparente de los recursos.La dirigencia delanunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad para frenar la figura de losaprobada por elrespaldó a losemanados delen su rechazo a los superdelegados."Los 32 coordinadores estatales creados por el nuevo gobierno no pueden ni deben asumir funciones en los consejos de seguridad locales, porque esa función les corresponde a los gobernadores electos por los ciudadanos. Colaboración, sí, pero no subordinación ni sometimiento al nuevo gobierno".Para el dirigente opositor, el permitir que estas figuras administrativas del Ejecutivo asuman tareas de los gobernadores generará conflictos, descoordinación y significaría violar el pacto federal, anulando en los hechos el voto de los ciudadanos, pues fueron ellos los que eligieron a sus autoridades.afirmó, además, que es inaceptable que en un país democrático la seguridad pública esté bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sin ningún plan integral de fortalecimiento de las policías civiles, que permita eventualmente el regreso de lo militares a sus cuarteles.