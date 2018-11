VIDEO. Se enfrentan a balazos narcos y marinos en zona con tres décadas con presencia de líderes criminales

La violencia se hizo presente en Jalisco, en Tomatlán se registró un enfrentamiento y diversos bloqueos; la alerta en la zona sigue activa.



Noticias con @imagenhector por #ExcélsiorTv pic.twitter.com/jsjCfUIagf — Periódico Excélsior (@Excelsior) November 22, 2018

Esta mañana se enfrentaron a balazos personal de La Marina y civiles armados, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

Los hechos provocaron una reacción de los grupos armados que empezaron a bloquear los caminos de acceso al municipio. #NarcoBloqueoTomatlán pic.twitter.com/nk9FPBHWDo — Bahía Televisión (@BahiaTelevision) November 22, 2018

EL NARCO PRESENTE

se enfrentó ayer a tiros con civiles armados en, y en respuesta los criminales bloquearon carreteras con camiones en llamas y mataron a una persona ajena al ataque.El enfrentamiento ocurrió durante mañana en laque llevaba hacia Barra de Navidad, a la altura del, aunque aún no se ha aclarado el motivo.En respuesta, criminales armados incendiaron un camión de carga en lay un autobús en un puente que lleva de, esto para evitar que llegaran los refuerzos de autoridades federales.Además,en la cabecera del municipio los empistolados bajaron a un chofer repartidor de una empresa refresquera de su camión, lo mataron a balazos en plena calle y luego incendiaron el vehículo a las afueras delLo anterior fue confirmado por personal delquien refirió que las personas del municipio se encuentran muy asustadas y que la Secretaría de Marina no les ha informado qué fue lo que sucedió.Alrededor de las 10:00 horas de ayer, la Policía Municipal informó que el tiroteo había cesado y que con ayuda de una pipa delhabían podido apagar los camiones incendiados y reabrir las carreteras.buscó la versión de lapara conocer el saldo del enfrentamiento y las circunstancias en las que ocurrió, pero no hubo respuesta.De acuerdo con registros periodísticos, el municipio ha tenido presencia del crimen organizado desde hace tres décadas pues pobladores aseguran que enconstruyó elAdemás,a balazos en la misma carretera, en Tomatlán y un mes antes, tres hombres y una mujer fueron abatidos durante un enfrentamiento con la Marina en las inmediaciones del Rancho la Trementina.Luego del enfrentamiento y quema de camiones en, ladecidió suspender clases en las preparatorias de la zona.De acuerdo con información de la casa de estudios, se trata de las escuelas de nivel medio superior deJesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), confirmó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los alumnos.La Secretaría de Educación Jalisco informó que suspendieron labores en 181 planteles de Educación Básica en la zona donde ocurrió la agresión.