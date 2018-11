FRENTE COMÚN

Sesión acalorada

El gobernadorse reúne hoy con sus homólogos de San Luis Potosí,, Aguascalientes,, y de Querétaropara concretar la firma del pacto para impulsar el desarrollo de la región centrooccidente del país.La reunión de los mandatarios estatales se realizará por la tarde en San Miguel de Allende, busca sumar esfuerzos para llevar a cabo proyectos de seguridad, infraestructura y movilidad que detonen el desarrollo de estas cuatro entidades.La firma del pacto se da luego de dos reuniones previas en las que se plantearon los objetivos de esta alianza que sin duda tendrá un impacto nacional pues se trata de tres gobernadores del PAN y uno del PRI, partidos opositores a Morena del presidente electoLas declaraciones del gobernadorsobre el recorte que viene en las próximas semanas, cimbró a los burócratas estatales; muchos andan nerviosos y con la incertidumbre de saber si están en la lista negra de los que en próximos días serán despedidos.Con razón desde hace varias semanas muchos que nadie sabía que estaban en la nómina del Gobierno comenzaron a sacar la cabeza y hacen como que trabajan para quedarse en sus puestos y seguir cobrando del dinero de los guanajuatenses.El Gobernador adelantó que la reducción de la nómina será de alrededor de 2%, al menos unos 500 burócratas serán finiquitados, y las dos áreas donde comenzarán a aplicar la tijera serán el DIF y Comunicación Social, esta última se conforma de al menos 400 plazas.Para poner un ejemplo de cómo el Gobierno Estatal se había convertido en una agencia de colocación de empleos, resulta que al llegar el nuevo gabinete se encontró con que había áreas en las que 10 personas tenían el cargo de jefes de departamento y sólo había tres subordinados.En los gobiernos dey los que le antecedieron, la nómina en muchas área que no son prioritarias fue engordando y hoy hay casos en los que hay personal que ocupa puestos que ni siquiera son necesarios.Ayer durante la sesión del Congreso el diputado de Morenareprochó al Ejecutivo que planee aumentar el Impuesto Sobre la Nómina y la implementación de un impuesto a los vehículos de lujo, antes de considerar medidas de austeridad dentro del Gobierno del Estado.El legislador también criticó a los empresarios por impulsar y cabildear el asunto, pero dijo que se trata sólo de un grupo que no tiene una representativad formal pues, dijo, hay muchos que no están de acuerdo.La diputadarechazó que el Gobierno del Estado no esté pensando en medidas de austeridad a nivel interno y sostuvo que Guanajuato es ejemplo nacional, aunque esto no convenció al legislador morenista, quien los exhortó a bajarse el sueldo.El que ya no ve la luz al final del túnel es el alcalde de Guanajuato, luego de sus declaraciones que han sido catalogadas discriminatorias contra los turistas que visitan la capital del estado y que gastan poco.Por más que el Alcalde ha querido aclarar sus comentarios ya nadie le cree, las redes sociales lo han hecho pedazos y el tema ya escaló a nivel nacional; el jueves quiso con un video calmar las aguas pero no obtuvo los resultados esperados, lo que los empresarios del sector esperan ahora es que esto no tenga un impacto real en el turismo que llega a Guanajuato, de mucho o de poco dinero.El recién nombrado contralor de León,, tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que no es un contralor carnal, pues en su escritorio tiene varias auditorías que tienen que ver directamente con asuntos de la Administración panista.Una de esta auditorías es la que se inició por el caso de la ex jefa de Atención a Clientes del Sapal,, luego de que se hicieron públicos los descuentos que autorizó a recibos de sus familiares y amigos.La denuncia fue presentada ante la Contraloría Municipal en febrero de este año, ya lleva nueve meses; el ex contralorno la concluyó y se la heredó a, por lo que es uno de los casos que se espera que pronto le dé salida.La sesión de ayer en el Congreso local resultó un tanto acalorada, pero no por las discusiones entre los legisladores sino por el sol que pagaba de frente en el enorme ventanal transparente que forma parte del diseño del pleno. En sesiones como la de ayer -que duró seis horas- batallan con el calor, como muestran los diputados perredistas