De personas y ondas hertzianas

Hace algunos años, la radio peruana era el medio de comunicación más fuerte entre sus habitantes. Los 40 principales se hubiera quedado corto si hubiera tenido que competir con la radio peruana. Esto tiene una directa relación con las dos grandes (¡gigantes!) placas tectónicas que un día sí y otro también deciden juntarse para hacer bailar a Perú entero.Cuando un temblor subía de un 4 en la escala Richter, todo en Perú colapsaba. La tele, el internet, la telefonía, la electricidad, todo se iba de paseo dejando a los peruanos en medio del caos. Pero la radio no, no señor. La radio permanecía fuerte e indomable. Y si eres la única fuente de información entre multitudes apanicadas, pues más te vale ayudar a la comunidad. Y eso hicieron.Cuando había un cataclismo, la radio se dedicaba a enviar mensajes tranquilizadores a la población. Ubicaban las zonas de desastre e informaban a dónde se tenían que trasladar. Y de paso, ponían a Tchaikovsky para levantar del suelo (literal) los ánimos peruanos.Me imagino una voz tranquilizadora en plan: “Señor que está en casa escuchándome, no se preocupe, aquí estoy para ayudarlo.” O “Señora, mientras espera a que el suelo deje de querer tragarse la avenida principal, escuche las Cuatro estaciones y piense en un campo limpio y apacible”.Ante todo lo que está sucediendo en México. Ante todas las reacciones de miedo. Ante todo el querer centrarte en ti mismo y no ver el panorama. Ante todo el temblor que vendrá. Me gustaría tener algo parecido a esa radio peruana. Algo que infunda esperanza a una multitud sin casa. Algo que asegure la estabilidad social. Algo que impida que los intereses de los líderes se antepongan el beneficio (real y no ficticio) de una sociedad que está cansada de tanto destrozo.Y esto solo me hace pensar en la metáfora de lo que significa una radio. Según la señora Wikipedia: “Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima y luego amplificarla miles de veces para enviarla”. Luego, esas ondas eléctricas se transforman en sonido y, ¡voilá!, habemus radius.Y como soy muy fan de las metáforas, creo que ahora todos somos esa radio que vibra en según qué frecuencia. Hay gente que porta, que trabaja, que apuesta por un futuro en el que participar. Hay gente que se la juega, que es coherente, que estar con ella es un paseo por la pradera. Luego, por el contrario, hay gente hater que utiliza todos los medios de comunicación para infundir negatividad, criticar sin sentido y compartir odio puro a sus escuchas.Hoy en día, todas esas ondas electromagnéticas están sueltas. Y en momentos de temblor, es necesario escoger una radiofrecuencia (o personas) que te ayude a pasar el cataclismo de la mejor manera posible. Simplemente es cuestión de vibrar de una manera, fuerte y claro, para que esa gente que viaja en la misma onda que tú, te escuche y viajen a una zona de paz. Juntos y vibrantes.