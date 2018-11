Efecto mariposa

La teoría del caos, dice metafóricamente que el movimiento de las alas de una mariposa puede generar tornados. Ciencia pura, que afirma como pequeños o diferentes cambios pueden afectar sistemas complejos y de enorme tamaño.Me viene a la mente esta idea, a raíz de la convocatoria que lanzó la Presidencia municipal para elegir al Contralor Municipal. La teoría del caos, dice que mínimas variaciones pueden ocasionar que un sistema evolucione o se desarrolle de distintas maneras de acuerdo a las condiciones dadas en que se encuentre. La ley Orgánica Municipal, un Reglamento, son letra muerta hasta que las toca o invoca una persona para la elección de otra persona. ¿Esto es el aleteo de una mariposa?A raíz de dicha convocatoria, el escenario de los viejos usos y costumbres, se desplegó para atraer a diversos postulantes. Me referiré a dos de nueve, que participaron para ser electos. Antes de seguir debo contarle que el reglamento refiere que una Comisión del Ayuntamiento -integrada por un Presidente, en este caso Gerardo Sierra, y un Secretario, Mauricio Hernández-, realizará un proceso de selección de los aspirantes que cumplen con el reglamento. Una vez hecha la depuración presentarán la lista a la Presidente municipal, y ella elegirá una terna, la cual votará el ayuntamiento en pleno.La Comisión del dúo dinámico, Gerardo y Mauricio, como usted ya sabe, solo presentaron dos postulantes, y a otros siete los descartaron por “angas y por mangas”. De tal manera, que el faltante para la terna (tres), se lo dejaron como opción a la Presidenta municipal, y como en los reality show, ella rescató de la lista de rechazados a Rubén Merino, quien a decir de la Comisión, no cumplió llanamente las condicionantes. Los chinos, hablan de un viejo proverbio, que dice, “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. Nosotros los celayenses oíamos el aleteo de un dragón en la presidencia municipal.La ciudadana Paniagua, también como usted ya lo sabe, eligió como en los cuentos, a un Príncipe vestido ahora de azul para decorar la oficina de Contraloría. Observe usted el sinsentido, convocan a un grupo de ciudadanos: los hacen blanco de la discriminación, ponen en entredicho su reputación moral y profesional, para que finalmente la Presidente seleccione a quien le parece su mejor peón. Pregúntese si la Comisión, sirvió para algo, o sí solo fue usada para montar un escenario. La pregunta importante es: ¿así lo marcaba la Ley y el Reglamento? Todo parece indicar qué no.Manuel Castilla de Alba, rechaza el proceso, lo impugna y señala irregularidades. Por eso, el día 22 de noviembre presentó ante la, unaporque considera afectados sus derechos humanos por parte de la Presidente Municipal, el Secretario del H. Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión. Insiste en que actuaron contraviniendo el Proceso para la Designación del Contralor Municipal de Celaya, violentando los derechos de seguridad jurídica, igualdad, con actos discriminatorios y excluyentes. La letra de las Leyes cobra vida y ese imperceptible movimiento empieza a ser escuchado,Manuel, considera a que “al no observar las disposiciones legales, y en consecuencia la no aplicación, se violenta el principio de parcialidad que debe regir en todos los actos y procedimientos de autoridad que tengan que ponderar la seguridad jurídica”. Señala también que existen violaciones al principio de igualdad, que se establece como uno de los valores superiores del orden jurídico.Acostumbrados a las noticias que cada día nos van borrando el sentido de comunidad y dignidad, este volar de mariposa se minimiza. Se piden ocho columnas, notas gruesas como de los edificios que caen y hacen ruido pero que no cambian en esencia el modo de vida de las personas. Se busca el crujir del cascaron, pero no el núcleo. Se piensa que una Queja en Derechos Humanos, es como un lamento en el desierto, pero no es así, quienes lo desalientan saben que una queja como una gota de lluvia no hace mella, pero puede convertirse en una tormenta.La elección del Contralor nos puso otra vez a la vista, un Ayuntamiento desmadejado. Orientado por sus intereses personales y políticos. Se trataba de poner un personaje a conveniencia, y la lógica de este razonamiento está en los hechos: Rubén fue descartado en la Comisión seleccionadora porque no cumplía los requisitos, y no solo de carácter documental sino los de carácter ético y moral que son necesarios para ser un Contralor imparcial.Usted cree que Rubén, rescatado por la Ciudadana Paniagua, tenga la “capacidad de planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos… en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos”. La Ley la pueden retorcer, y buscarle recovecos, pero eso no da legitimidad y confianza.La ciudad otra vez está siguiendo las huellas de las otras administraciones. El Ayuntamiento puede remover al Contralor electo, solo se requiere una mayoría simple, y la voluntad para que este tropiezo en la vida administrativa y de gobierno municipal, no fomente el desánimo y la desconfianza social.“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”.