'El torneo vergonzoso para los verdes ha terminado': LUIS MIGUEL GUERRERO

'Alguien le dijo viejo a Boselli y así respondió': OMAR OSEGUERA

'El León terminó sin rostro y con muchas interrogantes': PACO VELA

'Esto tiene nombre y apellido y se escribe FRACASO': LUIS GERARDO LUGO

Losel dejar sin liguilla al Pachuca o terminar sumando en el torneo no salvan una temporadapara eln.Que elno tenga a ninguno de sus dos equipos en laes un claropara laque deberá replantearse varias cosas de cara al próximo torneo.se despidió del torneo con un partidoSin ninguna presión, el equipo dejugó suelto, y exceptuando la parte final del cotejo, se vio cómodo ante el desorden y la desesperación deSin duda alguna, elfue lo mejor del encuentro.En la parteel León cerró el partidorenunciando al ataque e incluso al contragolpe, y aguantando los embates descompuestos de los Tuzos, que por poco consiguen el triunfo. La mejor noticia para todos es quepara los Verdes se ha terminado.del empate,las tres de Mauro Boselli.Primero suen el 1 a 1. Un martillazo espectacular al ángulo,Después, el festejo del capitáncreemos todos,Y es quey así les respondió.Y finalmente,Boselli en los últimos minutos. BajóAhora los Martínez no tienen nada en la agenda,Anoche, el Leóncon mucho orden y con sus 11 en su campo, se vio bien por momentos, bien en el marco de un equipo que ya no se jugaba nada.Para llorar, otro partido en dondemínimo Meneses se fue con asistencia, pero hasta cuándo el colombiano, tristísimo verlo jugar,fuera de casa siempre se sintió y se mostró más cómodo que jugando en el Estadio León:Sin alcanzar altos picos el equipo manifestó un comportamiento regular y consistente.En el juego se congratulónadie puede negar que tiene calidad, falta rodearlo de ella.Jugadores como Meneses vuelven de dejar una buena sensación, y otros comono encontró variantes y por momentos estuvo a merced del León.El León eliminado encontró en el Estadio Hidalgo no el bálsamo que cure un año desastroso, pero sí deja un grato sabor de boca a su aficiónEl León terminó sin rostro y con muchas interrogantes, esfuerzo hay, de casi todos,León fue más digno en este último juego que sus parientes los Tuzos alPara elfue el cerrojazo de un torneo con dos equipos tibios y concomo lo fueronLes tocará a las cabezas hidalguenses la reflexión sobre si seguir así o cambiar la fisonomía de sus intereses deportivos y empresariales porque esto tiene nombre y se escribe así:Para resaltar la noche de Mauro Boselli, porqueen este juego tuvo entrega, anotó un golazo ymandándole un mensajeasí sea la directiva leonesa.