2018-11-24 18:46:41 | REDACCIÓN | @superdeportivo

Mauro Boselli podría jugar su último partido defendiendo la playera del León.

Mauro Boselli, jugador del Club León / Archivo



El torneo está por terminar y la renovación de contrato de Mauro Boselli con el Club León, no ha llegado.

Boselli, que aún tiene seis meses de contrato, acumula 129 goles con la Fiera, y está a sólo siete tantos de empatar la marca de Adalberto Dumbo López (136 goles), como el máximo goleador en la historia del Club León, sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo para renovar, Mauro podría salir del equipo esmeralda en enero próximo.

El duelo entre 'hermanos' en el estadio Hidalgo, tiene un morbo especial, pues León puede dejar sin liguilla al Pachuca. Los Tuzos necesitan ganar para asegurar su calificación, pues cualquier otre resultado no les alcanzará para igualar a Querétaro en puntos (26 unidades) en el octavo sitio.

Imagen en televisión abierta, así como Fox Sports y Claro Sports por TV de paga, son las señales que tienen los derechos de transmisión de los juegos como local del Pachuca y los podrás ver en punto de las 19:06 horas.