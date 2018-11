Suspenden final de Copa Libertadores

"UNO NO QUIERE JUGAR, Y EL OTRO NO QUIERE GANAR EN ESTAS CONDICIONES"#LibertadoresxFOX Alejandro Domínguez confirma la suspensión de la Final de vuelta entre River Plate vs. Boca Juniors



El partido se jugará mañana a las 2 PM MEX pic.twitter.com/JjL8bF9Hl2