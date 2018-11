2018-11-24 23:17:08 | REDACCIÓN | @superdeportivo

El jugador argentino demostró que no está 'viejo' para seguir anotando goles con León, sin embargo su extensión de contrato aún no se firma

Especial / Mauro Boselli festeja simulando ser un 'viejito', su gol ante Pachuca.



Mauro Boselli dejó de lado sus festejos tradicionales y la hizo de 'viejito' para celebrar sus 130 goles con el Club León.

El 'Matador' fue el autor del tanto con el que León obtuvo el empate 1-1 ante Pachuca en la jornada 17 del Apertura 2018.

El gol tuvo dedicatoria claramente a sus detractores y como dice el dicho 'al que le venga el saco, que se lo ponga'.

Y es que Mauro no festejó con el puño hacia arriba o sus manos extendidas a los lados como lo suele hacer. Esta ocasión, Boselli se tomó la caderay simuló caminar con la ayuda de un bastón.

Desde la banca Nacho Ambriz aplaudía con euforia y animaba con gritos, mientras que en la tribuna Jesús Martínez Murguía, presidente del León celebraba y Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca observaba el inusual festejo del segundo máximo goleador de la Fiera.

“El festejo del capitán dedicado, creemos todos, a la directiva del Grupo Pachuca. Y es que con un aficionado no te enganchas así, obvio, alguien le dijo 'Viejo' y así respondió”, opina el columnista Omar Oseguera sobre el tema.

Lo cierto es, que el mensaje de Mauro, se manda justo entre el estira y afloja del tema de su renovación. Se dice que el argentino quiere dos años más en la institución, pero que la directiva solo ofrece uno.

¿Será que es un mensaje de Mauro Boselli para aquellos que no lo quieren renovar?