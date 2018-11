Morrissey llena de melancolía a sus fans

La noche de jueves se puso a prueba quién es un verdadero fan de Morrissey y quién no.

Minutos antes del show en el Auditorio Nacional miles de caras de emoción se veían a la entrada, entre las butacas y en las selfies que se tomaban para subir a sus redes.

Conforme los minutos pasaban algunos disfrutaban y se deleitaban con el recital de Steven Patrick Morrissey, otros sólo cerraban los ojos y escuchaban y sentían temas como “I wish you lonely”.

Morrisey salió impecablemente vestido al primero de los dos shows que ofrecerá en el coloso, de la gira Low in high school.

“Is it really so strange?” y “Hairdresser on fire” inundaron de melancolía la noche.

El músico evocó su etapa con The Smiths y cantó “How soon is now?”, y así como recordó el pasado, también llevó a los fans al presente al cantar su reciente tema “Black on the chain gang”, cover de The Pretenders.

Durante 90 minutos se escucharon temas como “If you don’t like me”, “Don’t look at me”, “Jack the Ripper” y “Break up the family”.

Algunos fans se mostraron ansiosos porque no llegaban temas más populares, algunos hasta decían que seguramente los cantaría en el encore.

No obstante, una vez que Morrissey salió del escenario no regresó. Algunos quedaron atónitos, pensaban que el show se había acabado súbitamente; tan impredecible como el músico es, para esta gira que trajo a México y Latinoamérica, no consignó temas que muchos esperaban como “Suehead”.