Amanece Celaya con mala calidad del aire y resto de Corredor Industrial con 'no satisfactoria'

Este sábadoamaneció conpor lo que se mantuvo la fase preventiva informó el Sistema Estatal de Información de la Calidad del Aire (SEICA).se comenzó aprincipalmente en la zona norte de la ciudad donde en la estación Tecnológico se alcanzaron niveles en un promedio horario deAnte esta situación, elinformó que se activaron acciones internas en coordinación con el gobierno municipal de Celaya para disminuir los niveles.La calidad del airey a las 10 de la mañana pasó de fase roja a fase amarilla de no satisfactoria en sus tres estaciones al tener un registro de 108 PM10 en promedio móvil en la estación Tecnológico.Por su parte, en la estación de Seguridad Pública ubicada en la zona centro el viernes por la noche registró niveles en promedio horario deAl estar el semáforo de la calidad de aire como no satisfactorio, se recomienda no realizar actividades al aire libre, evitar y denunciar cualquier tipo de quemas y reducir el uso del automóvil.En los últimos dos años, Celaya ha sufrido de calidad de aire no satisfactoria de forma constante principalmente en los dos últimos meses del año donde se alcanzado la mala calidad del aire y pre contingencias ambientales.Nuevamente este sábado, cinco municipios del Corredor Industrial tienen calidad de aire 'no satisfactoria'.Por tercer día consecutivo, municipios del Corredor Industrial amanecen con calidad de aire "no satisfactoria".Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao, según el Sistema Estatal de Información de Calidad de Aire, están en "amarillo" por la contaminación en el aire.A excepción de León, el resto de los municipios cumplen tres días consecutivos de tener calidad de aire "no satisfactoria".