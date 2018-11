Detecta am en Celaya irregularidades en consulta de AMLO

FALLA APP DE CONSULTA

En México también votan de más

En el primer día de consulta ende loslas irregularidades se volvieron a aparecer con los votos múltiples.Ense instalaron nuevamente seis mesas de votación como en la consulta para elegir la ubicación del nuevo aeropuerto y están disponibles 8 mil 800 boletas.De igual forma se hicieron presentes las irregularidades al poder emitir votos en más de una ocasión, situación que am comprobó al votar en tres ocasiones distintas en poco más de una hora.En la mesa de votación ubicada en else registró nuevamente la mayor afluencia de votantes desde antes de las 9 de la mañana que se instaló la casilla y en donde llegaron 2 mil boletas para que la gente pueda acudir a votar.En esta ocasión, explicó el encargado de dicha mesa,se mejoró el protocolo de seguridad al solicitar primero la credencial de elector, verificar que no hayan votado en la aplicación móvil y posteriormente dar la boleta a la persona para que apruebe o desapruebe la viabilidad de los diez proyectos prioritarios del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Sin embargo,comprobó que se pudo votar en dicha mesa, posteriormente en lay finalmente en elsin que la aplicación móvil haya detectado la clave de elector que se había registrado previamente.Para esta votación, las personas deberán elegir si se construye el Tren Maya, conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco; plantar árboles frutales y maderables, aumentar al doble la pensión a adultos mayores de 68 años, otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes.Asimismo, becas a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior, pensionar a un millón de personas con alguna discapacidad, garantizar atención médica y medicinas a la población y proveer cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.Los otros centros de votación que se instalaron en Celaya fueron en Parque Celaya, la Central Camionera y afuera de la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés, siendo estas dos últimas las que menos afluencia de votantes tuvieron durante este sábado.Para este domingo, se realizará la última jornada de votación y los celayenses podrán asistir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a las seis mesas de votación.En un ejercicio realizado por Reforma, en la Ciudad de México también se pudo votar varias veces.se constató que en dos horasLa primer casilla en hacerlo, fue la ubicada en elcapitalino, donde el sistema, según admitieron encargados de recabar el voto, corría con lentitud.Posteriormente, en la ubicada encon credencial en mano y tras hacer la revisión con la aplicación instalada en el celular de los voluntarios para la consulta impulsada por el próximo, también se pudo votar. Así, la boleta fue depositada enEn tanto, en lase emitió el sufragio en dos puntos:ubicada en el centro de esta demarcación, y en elEn la casilla que está afuera dely en la del cruce dese pudo realizar el voto tras limpiarse el dedo, ya que la tinta puede retirarse fácilmente.