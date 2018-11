Dieron prórroga hasta diciembre para rehabilitación del bulevar Solidaridad

Aunque se prometió que la segunda etapa de rehabilitación del bulevar Solidaridad culminaría en septiembre al concluir el pasado sexenio estatal, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) otorgó una prórroga a la empresa Espinosa Ingenieros Constructores hasta diciembre.La obra que inició en diciembre de 2017, tiene una inversión de 97.8 millones de pesos y de inicio se había dado una fecha tentativa de término al mes de agosto del 2018, sin embargo no fue así.David Olivier Gutiérrez López, director de Comunicación Social de SICOM indicó que se concedió la prórroga a diciembre porque la empresa encargada justificó la problemática que significaron las lluvias, para poder salir en su primera fecha.“Sin duda el compromiso es salir antes de navidad al 100%. Privilegiamos la calidad de la infraestructura, sabemos que demoramos más de los programado pero sin duda no podíamos arriesgar la calidad de los materiales. Va a quedar una obra duradera y con muy poco mantenimiento”, refirió.Destacó que el proyecto está en sus últimos detalles, pues se trabaja en guarniciones, banquetas y en la instalación de alumbrado público.“Sólo nos queda pendiente de abrir a la circulación un tramo que es el que comprende la rampa de descenso del paso deprimido a solicitud del municipio y porque logramos economías en la obra estamos reepavimentando con concreto hidráulico la rampa, que ya estaba muy dañada por el paso de tiempo y de los vehículos. Esta acción, insisto, no era parte inicial de los alcances”, dijo.Al momento, la circulación vial está abierta desde la glorieta de la Mega Bandera hasta la entrada a la colonia La Pradera, el tramo de La Pradera hacia colonia CFE permanece cerrado, donde no alcanzó el recurso para rehabilitar esta zona.Desde ahí la circulación está abierta hasta avenida Las Ánimas, y de este último punto hasta el paso a desnivel Obregón, donde se ejecuta obra, por el momento se cambió la circulación para evitar mayores conflictos viales.La SICOM informó, a través de un comunicado, que se instalarán 20 semáforos inteligentes con cámaras y controladores digitales en los entronques más importantes del bulevar Solidaridad, para eficientar el paso de vehículos de carga, transporte y de personal; a la par se instalan 20 semáforos peatonales.