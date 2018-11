Guanajuatenses acuden poco a segunda consulta de AMLO

"La participación ha sido muy baja, pasan y preguntan, pero no participan. Tal vez tienen miedo o es desconocimiento, puede que vengan más tarde cuando empiecen a despertarse", aseguró Mario.



En León la respuesta a la segunda consulta nacional ha sido poca, a comparación sobre el, los responsables de casilla esperan que al paso del día la gente acuda a emitir su voto.Este fin de semana se lleva a cabo este ejercicio sobre losEstos son el, desarrollo del Istmo de, modernizando los puertos deconstruir la refinería de Dos Bocas en Tabasco; reforestación de selvas y bosques y aumentar y garantizar la pensión a los adultos mayores de 68 años.Atribuyen poca participación a desinformación. Foto: Omar Ramírez.Capacitar laboralmente a jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar o trabajar; becar a todos los estudiantes de nivel medio superior; pensionar a ciudadanos con alguna discapacidad; garantizar atención médica y acceso a internet de forma gratuita a nivel nacional.Para realizar el proyecto, en León se instalaron 10 casillas, en el mismo lugar que la vez anterior y se les entregó 800 hojas sin foliar a cada una.Aunque la consulta empezó desde las 08:00 am, este medioLos encargados de mesa consideraron que se debe ade las propuestas e incluso al día.Las urnas tienen pocos votos. Foto: Omar Ramírez.En la casilla derespecto la ocasión anterior y su responsable,opinó que es el resultado de desinformación.En Irapuato también se reporta poca afluencia en las casillas de votación.AM visitó 4 de las 6 casillas ubicadas en plazas públicas y centros de comercio, notando que a comparación de la primera consulta realizada en octubre, han sido menos ciudadanos los que han acudido a emitir su voto.Las urnas de votación son visitadas por pocos ciudadanos, quienes se toman el tiempo de preguntar por cada uno de los proyectos a los encargados, muchos ciudadanos sólo pasan a preguntar de que se trata la consulta, pero no votan.En la casilla ubicada en la plazuela Miguel Hidalgo votó el señor José Hipólito Arzola, quien dijo estar interesado en el aumento de pensión para adultos mayores, y dijo que los demás proyectos podrían ser de beneficio para todos los ciudadanos, sin especificar cual otra propuesta conocía.Cada mesa cuenta con 800 boletas por día, mil 600 en total para la jornada del 24 y 25 de noviembre, y en total en Irapuato existe la posibilidad de que 9 mil 600 ciudadanos puedan emitir su voto.En esta ocasión, AM nuevamente realizó el ejercicio para verificar si se podía emitir el voto 2 veces, primero en la casilla ubicada en la plaza de Los Fundadores, alrededor de las 9:40 de la mañana y 4 otras después en la casilla fuera del Parque Irekua, en esta segunda casilla se detectó el voto repetido por la aplicación que utilizan los encargados de la casilla, por lo que no se pudo volver a votar.(Con información de Julieta Ortiz)