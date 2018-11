El edificio de Correos está a punto de caerse

El edificio que alberga la, considerado como inmueble catalogado por el, está apunto de colapsar debido al mal estado en el que se encuentra el inmuebleEl visible deterioro del inmueble, que se localiza en elaparentemente no ha sido intervenido pese a que ya a presentado desprendimientos en la fachada, poniendo en rque deambulan por esta parte de la calle.La parte lateral derecha del edificio es la más afectada ya que la losa de uno de los balcones se ha ido desprendiendo, y aunque hasta el momento no se ha reportado algún percance, el peligro para los transeúntes es latente.Pues la pintura que recubre la fachada del edificio no es suficiente para impedir que este se venga abajo, ya que la construcción del inmueble es totalmente de adobe.Tras la inundación registrada en 1905 el edificio quedo severamente afectado, con el tiempo y consecuencias de las lluvias los daños han aumentado.Hasta septiembre del presente año la Dirección de Protección Civil tenía contemplado alrededor de siete inmuebles localizados, en el centro, en la mismas condiciones de deterioro y los cuales a consecuencia de la humedad están en visible riesgo de colapsar.Seguro te interesa: