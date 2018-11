| ¿Qué dijo❓

La diputada local por el distrito de Xalapa II, Ana Miriam Ferraez

de #Morena, confundió a Fidel Castro con Hugo Chávez y no pudo recordar el nombre del expresidente Vicente Fox.

@HuffPostMexicopic.twitter.com/OCa75TBPlj — Anónymous México (@AnonymousMex_) November 24, 2018

La diputada local veracruzana, Ana Miriam Ferráez Centeno, cometió una pifia durante una discusión legislativa en el pleno del Congreso de Veracruz.La ex panista sufrió varios errores al tratar de defender la invitación hecha al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.Ante ello, en un comunicado de prensa, la mujer hija de empresarios radiofónicos recordó que los diputados de la bancada de Morena se han conducido con respeto durante los días que llevan en funciones, con la única finalidad de trabajar a favor de los veracruzanos en materia legislativa.La ofensiva - dijo-, no lastima a Ana Miriam Ferráez, sino que ofende a las mujeres cuya lucha cotidiana se ve reflejada en esta paridad legislativa, porque hay 25 mujeres representando a ese sector en esta LXV Legislatura."Aún así, aquí estamos para ponerle el pecho a las balas que buscan debilitar a nuestro presidente electo"."Lamento que una servidora sea usada como instrumento de maldad, para atacar a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por quienes fueron derrotados por su soberbia, quienes no tuvieron humildad para escuchar al pueblo y que hoy no digieren el desprecio de la sociedad, por eso financian desde la oscuridad estas campañas de lodo"."Como el juicio político en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz, quien tanto ha lastimado a las familias que pertenecen a los colectivos de búsqueda y quien se ha prestado a crear historias falsas con chivos expiatorios para limpiar la imagen de su jefe político".