Caden Banjamín, denunca pudo snunca supo lo que era un e, seguro nunca dijo: ¡tengo el mal del puerco!Sin importar cuánto ni cómo comiese, Benjamíntodo por padecer un extraño trastorno genético conocido como -prader-Willi.De acuerdo con el portal Sin embargo, la enfermedad es causada por la ausencia de un cromosoma y una de sus posibles manifestaciones es el hambre constante, ya que el cerebro no capta la señal de que el estómago está lleno.Y lamentablemente ni la madre ni las instancias de salubres pudieron hacer nada, pues el joven murió el jueves pasado murió, en un hospital de Pretonia (Sudráfirca).De acuerdo con medios locales, Zola Benjamín, la madre del menor fallecido, trató de limitar la alimentación de a su hijo porque comía en cantidades exorbitantes.

"La mujer esconda la comida , cerraba con llave los armarios la cocina y la nevera, pero esto nunca ayudó. El niño terminaba comiendo papel higénico y/o cualquier basura que se encontrara en casa para sentirse lleno.

“Normalmente comenzaba el día comiendo cuatro rebanadas de queso tostado, y una hora más tarde tomaba Coca Cola y se comía lo que hubiese quedado de la noche anterior”, contó la madre.

“Luego, para el almuerzo, ingería dos grandes trozos de pollo. Comía cada hora durante el resto del día”, agregó.

En 10 años, Caden llego a pesar 90 kilogramos.

"La obesidad lo llevó a tener graves problemas respiratorios, diabetes, celulitis y depresión. Además, el tamaño de su corazón aumentó. El niño no pudo asistir a la escuela. Durante el último año de su vida respiró a través de un tubo insertado en la tráquea”, detalla el portal.

