ENVIADO DE AMLO

Un tecnócrata “hecho en León”, Abel Hibert, asesor económico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una encerrona privada con alrededor de 200 empresarios leoneses. Intentó tranquilizarlos sobre el gobierno que todavía no inicia.El economista está consciente de la incertidumbre de cada paso que da AMLO, él fue uno de los que le advirtió que cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco costaría 0.7% del PIB Nacional. Al final les pide confianza en que los resultados del sexenio hagan olvidar malas decisiones.Repitió que habrá estricto cuidado de finanzas públicas y macroeconomía. En tres años no se ajustarán los impuestos y que no se generará una mayor deuda pública en el sexenio. Eso sí, las expectativas del crecimiento económico no son alentadoras, un 2% de inicio y cerrar al 4%.En una tierra complicada para Andrés Manuel López Obrador, el único estado en que fue derrotado, era importante para Morena enviar un mensaje de tranquilidad, en este caso al sector empresarial. Y para hacerlo echaron mano de Abel Hibert, un académico y economista reconocido, además con raíces en León. Es exalumno del Instituto Lux, hermano de la empresaria y consejera del Sapal Claudia Hibert.Como un previo al inicio del gobierno de AMLO es buena idea, pero ya no valen los discursos, sino los hechos. Por eso encontró una comunidad empresarial aguerrida, aunque no hubo mucho tiempo para preguntas. No permitieron el acceso a medios de comunicación, dicen que ni grabar los dejaron. Mmm.Por ejemplo le preguntaron de las declaraciones del gobernador Diego Sinhue sobre la preocupación de un boquete millonario en las finanzas por recortes federales, y dijo no esperar que sea gran cosa. Que si acaso habrá que regular el Ramo 23 para evitar el uso discrecional que facilitó los famosos “moches”.Por más de hora y media el Director de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey habló del Programa Económico del Proyecto de Nación 2018-2024, que en papel está todo muy bonito. Que ya con AMLO tomando las riendas del poder muchas cosas se irán acomodando para bien, dice.Tampoco es que sea un ciego defensor de las políticas de AMLO, por ejemplo siempre se manifestó a favor del proyecto de Texcoco, y coincidió que la consulta pues no estuvo bien realizada. Ese modelo de participación llegó para quedarse y habrá que acostumbrarse, pero que se haga bien.También hizo énfasis en que los proyectos de desarrollo prometidos podrán cumplirse con una estricta política de austeridad y sin corrupción. Les dijo que el Banco de México mantendrá autonomía y la reforma energética no tendrá marcha atrás.Entre los empresarios asistentes estuvieron: Luis Gerardo González, dirigente de la Cámara de Calzado; Lalo Bujaidar, líder la Asociación de Hoteles; Javier Quiroga, de la Confederación de Bares y Cantinas; Pedro González; Rogelio Díaz; Alejandro Pohls; Oscar Flores; Luis Ernesto Ruiz; Jorge Succar; Juan Antonio Guzmán; Paulino Lorea; Adolfo Reza; Agustín López; Eugenio Martínez, etc.De los ‘morenos’ los convocantes el leonés Aurelio Martínez y el silaoense Ricardo García; el diputado federal Miguel Ángel Chico; y Ernesto Prieto Jr., coordinador de los diputados locales de Morena. Antes Abel Hibert desayunó con el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Mauricio Usabiaga.Los delegados federales en Guanajuato ya pusieron ‘sus barbas a remojar’ alistando su despedida. Al que ya le pidieron el cargo y se fue hace unos días fue al de Economía, el leonés Alberto Bello. También pidieron su renuncia al de Sagarpa, Pedro Tafoya. El jueves los delegados federales en Guanajuato tuvieron una comida privada en la Hacienda del Capulín para despedir el sexenio de EPN.Una nutrida asistencia de empresarios tuvo la reunión con Abel Hibert, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, a la que invitaron Aurelio “Chachis” Martínez Velázquez, exdirigente de Coparmex León, exregidor y exdirigente del PRI en León, ahora con la camisa de Morena; y el empresario de Silao, Ricardo García Oseguera, por cierto ninguno con cargos oficiales en ese partido.En resumen el reconocido economista los llamó a la calma y a tener confianza en el nuevo Gobierno.