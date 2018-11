Bitcoin 1.0

¿Por qué la mayoría de los Inversionistas Institucionales no han invertido en Bitcoin?

Hay varias razones por las cuáles no han invertido y de hecho dichas razones aplican para las personas también.



Una de las razones es la seguridad. A pesar de que es más probable que, por desgracia, lo asalten a uno saliendo del cajero o que asalten un camión blindado, sigue habiendo un riesgo a la hora de invertir cientos de millones de dólares en un Exchange. Hay 3 riesgos principalmente:



• El Exchange cierra porque el CEO decidió de la noche a la mañana llevarse todo el dinero de los inversionistas

• Un hacker violó los sistemas de seguridad y se lleva el dinero de los inversionistas

• La criptomoneda pierde su valor porque los creadores de la misma desaparecen o el fin para la que fue creada nunca se concretó

Por el contrario, las acciones de Nestlé de o Apple, son mucho más seguras y es muy improbable que estén sujetas a los riesgos antes mencionados.

Otra de las razones es el aumento y disminución estratosférico del valor de las criptomonedas. Por ejemplo, de enero a la fecha algunas criptomonedas han perdido el 90% de su valor y de hace un par de años a el día de hoy algunas han ganado 300% o más. Se necesita estómago para invertir en las criptos. Y para los que seguimos las criptomonedas todos los días estamos al tanto de la caída de la última semana. Fue una caída fuerte en donde se predice que va a seguir bajando el precio. Y el caso contrario es el de las acciones de Apple o Facebook no suben y bajan tan repentinamente o tan abruptamente.



Adicionalmente, las criptomonedas son algo muy nuevo que probablemente muchos han escuchado, pero no terminan de entender que la tecnología llegó para quedarse y simplemente no le tienen confianza. Eso se logra sólo al paso de los años.



Entonces, lo que se está buscando es que las criptomonedas ofrezcan a los inversionistas la seguridad que requieren. Una vez que lleguemos a ése punto entonces las inversiones empezarán a darse por sí solas.

¿Quiénes han invertido?

Algunos exchanges ofrecen soluciones de seguridad para inversiones masivas en Bitcoins. Por ejemplo, Coinbase ofrece seguridad extra a instituciones que inviertan más de $5 millones de dólares en Bitcoin.



Ejemplos como el anterior ha hecho que las instituciones financieras estén reemplazando a los inversionistas individuales como los mayores inversores en Bitcoin.



Uno de los casos más sonados recientemente es la inversión de $400 millones de USD por parte de la famosa universidad Yale, la cual cuenta con uno de los fondos para invertir, hablando de universidades, más grandes del mundo. En total, Yale, cuenta con $30 mil millones de USD para invertir, por ende, los $400 millones representan poco más del 1% de su cartera.



Por supuesto lo anterior no pasa desapercibido y es seguido con lupa por otros inversionistas institucionales, los cuales muy probablemente decidan invertir en las criptomonedas también. Harvard, Stanford y el MIT son algunos ejemplos.



Lo anterior sólo menciona a las universidades más grandes (en términos de fondo de inversión) más grandes del mundo. Pero lo mismo aplicaría para empresas de seguros, de retiro y muchos otros giros.

El punto de inflexión

El 31 de octubre de 2018 el banco multinacional de inversión y servicios financieros Morgan Stanley emitió un reporte en donde comenta que las criptomonedas han estado evolucionando. Y se han transformado desde dinero en efectivo, a un ‘lugar’ en donde mantener el valor del dinero y ahora en una nueva clase de inversión institucional. Esto debido a que Wall Street, los gobiernos y los bancos poco a poco se han abierto a la idea de aceptar las criptomonedas y por supuesto debido a que los clientes de los bancos e instituciones financieras cada vez demandan más que se pueda invertir en Bitcoins. Y como dicen por ahí . . . al cliente lo que pida. Aquí la evolución de las criptomonedas.







Lo anterior ha hecho que los exchanges e instituciones financieras y bancos que desean un pedazo del pastel se reinventen y busquen opciones para ofrecer a los inversionistas institucionales una forma segura de adquirir y guardar sus Bitcoins. Dichas instituciones no van a invertir $10,000 USD en Bitcoins. Su inversión sería de decenas, cientos o miles de millones de dólares. Por ende, se requiere de un nivel de seguridad muy alto el cuál seguramente va a ser muy costoso y con una logística extremadamente complicada.



Circle, Coinbase, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, New York Stock Exchange entre otras instituciones financieras ya ofrecen o van a ofrecer en el corto plazo un Sistema de seguridad que de confianza a los inversionistas institucionales para que así inviertan millones de dólares sin perder el sueño.



Una vez que se logre la seguridad requerida entonces y naturalmente el flujo de dinero hacia las criptomonedas aumentará exponencialmente. Claro que Bitcoin va a ser la primera moneda a invertir debido al posicionamiento que tiene en nuestra mente y en las instituciones. Seguramente, al inicio, las instituciones también van a invertir en otras criptos como Ethereum o BCC y es probable que casi no inviertan en el resto de las Altcoins . . . por lo menos al principio. Pero seguro dicha derrama económica va a llegar eventualmente al resto de las criptomonedas, obvio, no a todas, solamente a las que entreguen soluciones reales para problemas reales.



Claro que el tamaño del mercado de Bitcoin (actualmente de unos $200 mil millones de USD) no se va a ir a $20 trillones de dólares de la noche a la mañana. Lo que va a suceder es que va invertir uno, luego otro, luego cuatro, luego 10 inversionistas institucionales y de pronto veremos miles queriendo entrar debido al FOMO.



Ahora el mercado sigue a la baja y muchos lo podrán ver como algo negativo, pero muchos otros lo pueden ver como una oportunidad para comprar barato. Lo mismo que hizo Carlos Slim en los 90’s después del famoso error de diciembre. Muchas empresas se fueron a quiebra y Slim aprovechó para invertir . . . lo demás . . . es historia.



Antonio Yebra

[email protected]

‘Buy the Dip’