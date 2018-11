En 1891 se publicó el Código Nacional Mexicano del Duelo, manuscrito inspirado en un ensayo francés del conde de Chatuvillard.Es un documento que considero, desde el punto de vista histórico y sociológico, extremadamente interesante. Quien desee consultarlo lo puede descargar en su versión digital en el sitio de la Universidad Autónoma de Nuevo León.El hecho de que dos personas por defender su “honor” decidan enfrentarse en un duelo que posiblemente termine con la vida de alguno de ellos, seguramente será difícil de entender para cualquier joven moderno, pero estas eran las normas y valores de otras épocas, normas que estuvieron vigentes durante siglos. El autor del Código, Antonio Tovar, defendiendo su obra declaró: “No deseo que se establezca la ley del más fuerte, no, pero sí deseo que el hombre, siguiendo el gran principio de la igualdad, se haga respetar hasta de los poderosos, siempre y que sea por el camino del honor”. Sabemos que el “honor” tenía un valor enorme. La gente empeñaba su “palabra de honor” como la última forma de garantizar la verdad y honradez en lo dicho o hecho.Se afirmaba que; “Vale más morir por la honra que morir deshonrado”. Recordemos que la palabra “honor” proviene del latín honos, honoris, que describe ciertas cualidades como rectitud, dignidad, decencia, gracia, fama y respeto. Algunos podrían afirmar que ya no se empeña más la palabra de honor ¡debido simplemente a que ya no hay personas rectas, dignas y decentes!Antiguamente se creía que aquel de los contendientes en un duelo que salía triunfante, había sido protegido por la mano de Dios y por tanto era el que tenía la razón. Con el objeto de tener una plataforma justa e igualitaria para los contendientes se redactaron varios Códigos de duelos en todo el mundo. En ellos se señalaban con todo detalle el tipo de ofensas, las armas a utilizar, los derechos, el arbitraje, las explicaciones, la excusa y todos los detalles de un duelo que se maneja con dignidad y honor. A pesar de lo anacrónico, repito, la lectura del Código es interesantísima pues refleja las tradiciones y cultura de una época que afortunadamente ya pasó.La última parte del Código se titula “Acta de Sanción” y está firmada por cuatro Generales de División, diez Generales de Brigada, quince Coroneles, seis Gobernadores (San Luis, Puebla, Zacatecas, Morelos, Chihuahua y Coahuila), dos Senadores, diecinueve Diputados, doce Particulares, doce Periodistas y seis Profesores de Armas, con la anotación siguiente: “No obstante estar firmado este Código por las personas que lo aprobaron y sancionaron con su simple carácter de caballeros (…) el autor da las gracias a las personas aludidas por su bondadosa cooperación para que la sociedad acepte como leyes de honor las contenidas en este pequeño libro”.