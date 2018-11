Rusia inicia una base militar en Cuba, Inglaterra manda un barco de guerra al mar de Azor para incomodar a los rusos, la OTAN incorpora a Ucrania para defenderla de Rusia, en tanto USA realiza prácticas militares en el mar de China, nomás por joder. Mientras… en México hacemos una encuesta patito, engañapendejos, para votar por lo ya decidido… ¡De locos!Si no se tratara de un drama humano mundial, todos los eventos, nacionales e internacionales están de risa… Por un lado México hace al ridículo cuidando la frontera de USA, para que los migrantes que dejó entrar ilegalmente y a los que cuidó y mal alimentó (hondureños dixit) en su tránsito por el territorio nacional, no incomoden a los “Marines” que Trump apostó en la frontera, para, en su derecho, no dejar entrar a nadie de forma ilegal... Va de nuevo: México deja entrar a migrantes ilegales que no piden asilo, solo usar el territorio nacional de tapete y cuyo único interés es entrar a güevo a USA. Los apoya, los acompaña y cuando están en la frontera para cumplir su objetivo: sirviendo a los intereses del país del norte, con la policía federal se les impide el paso… ¡De locos!Las declaraciones sin sentido de oportunidad del presidente electo, el ridículo del desgobierno del presidente corrupto que tenemos y el de las instituciones de la República (Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y Ejército) ¡es mayúsculo! y de proyección internacional. Y todo por pendejos, por no cumplir con nuestras leyes, por cobardes y por malinterpretar el derecho de la migración como un derecho a transitar ilegalmente (algunos dicen libremente) por el territorio nacional para ir a joder al vecino del norte, y también, en mi opinión, por malinterpretar los supuestos derechos humanos que llegan al exceso de que los migrantes ilegales exijan transporte y servicios, comida de calidad incluida, que obvio, deberán pagar los mexicanos que si trabajan, para que puedan ir a imponer su presencia en un país que abiertamente no los quiere ¡De locos!... Pero ahí no para la cosa, de forma estúpida los migrantes ilegales critican al gobierno de los Estados Unidos, es decir, critican a los que les piden asilo, en una actitud idiota aderezada con la exhibición de un nacionalismo ramplón que les segrega de la sociedad a la que aspiran integrarse, al viajar con sus banderitas hondureñas, honrando así al país que les expulsó al no brindarles seguridad ni posibilidades de supervivencia… Insisto ¡De locos!Tambores de guerra en el entorno mundial, el ridículo internacional con las caravanas de migrantes y como cereza del pastel, una encuesta, oootraaa, para votar por lo que ya está decidido, en un acto populista engañapendejos que demerita el bono democrático del Presidente electo, que en una abierta falta de respeto a quienes le brindaron su voto, los engaña con encuestas patito para justificar lo ya decidido sin el respaldo técnico, económico y científico que requieren los proyectos nacionales… ¡De locos!Perdón!, me equivoqué, la cereza del pastel no es la encuesta engañapendejos, la cereza del pastel es la invitación a la toma de posesión de AMLO para el sátrapa que desgobierna en Venezuela, el dictadorzuelo Nicolas Maduro, orgullo, guía y ejemplo a seguir de algunos de los que triunfaron en las elecciones de Julio.Argumentar con la doctrina “Estrada” para invitar a un dictador, no solo es un despropósito sin sustento, sino un argumento idiota de quienes pretenden justificar lo injustificable porque el caudillo así instruyó; cito de Wikipedia: “La doctrina Estrada se fundamenta en aspectos de la política internacional, especialmente en el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos.​ La Doctrina Estrada favorece una visión cerrada de soberanía nacional. Afirma que gobiernos extranjeros no deberían juzgar (para bien o para mal), gobiernos o cambios en gobiernos de otras naciones ya que implicaría una violación a su soberanía.” Desde mi punto de vista, en el caso venezolano, es hacerse pendejo e ignorar los abusos y agresiones en contra del pueblo de Venezuela, por parte de un dictadorzuelo que se ha impuesto por las armas y los fraudes electorales. Lo que exhibe al Presidente electo en su ingenuidad o complicidad y lesiona el prestigio de México a nivel internacional sin ninguna necesidad y sin ningún beneficio… ¡De locos!Un saludo, una reflexión.