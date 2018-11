¿MENOS PRESUPUESTO?

En los últimos días he recibido mensajes, llamadas,, que en menos de ocho días tomará protesta.Varios comentarios son de esperanza y como mexicanos justamente lo que deseamos es que nos vaya mejor y las transformaciones prometidas lleguen.De igual manera, varios comentarios me llegaron a raíz de una nota publicada por el periódico Reforma hace unos días, en donde citaban documentos expedidos por el equipo que habrá de hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda y en donde citaban queDías después y para relativa tranquilidad de todos, el futuro titular del sector, Carlos Manuel Urzúa Macías despejó todas las dudas al expresar que “había un error en la coma” y que la reducción sería del 3.25%.Fue una noticia que en principio calmó los ánimos de más de 135 Universidades, sin embargo causó terrible malestar que se hubiere dicho meses atrás que los apoyos fluirían en mayores cantidades a las instituciones de educación superior yPeor aún, cuando hace unas semanas hacíamos énfasis en la necesidad de contar primero con instituciones de mayor calidad, antes de pasar a mayor cantidad, en cuanto a oferta educativa.Comentamos en su momento, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha criticado que México sea de los países que integran éste organismo, que menos invierte en educación.La noticia de que se crearán 100 Universidades nos debe alegrar a todos, sin embrago, si es a costa del resto de las instituciones de educación superior, debe ser preocupante, pues veremos entonces un retroceso en la calidad de programas educativos y el medio de la ciencia y la tecnología.Países asiáticos invierten hasta el 5.6% de su Producto Interno Bruto en investigación, México no alcanza ni el 2%, sumemos recortes a los presupuestos de Universidades, la suspensión e inclusive la desaparición de fondos para el desarrollo de investigación en alianza con las empresas privadas… El futuro se ve desolador.No obstante, debemos de dar la oportunidad a quienes llegan, de plantear los proyectos y programas, esperando que la cordura, la mesura y la inteligencia, prevalezcan para que las políticas educativas sean para mejorar cada día y buscar lo que México requiere: Una educación de calidad.Por hoy me despido, esperando tus comentarios.Hasta la próxima.