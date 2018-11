Esta semana, nuestro presidente electo, AMLO, con el respaldo del 53% de los votantes, con el enorme bono democrático que tiene, reiteró que “la venganza no es lo suyo”, que daría “punto final” a la búsqueda de políticos corruptos, y que solamente daría “seguimiento a los procesos de investigación en curso”. Revisé las entrevistas, los videos. No lo entiendo, no lo comparto. En el discurso y en la práctica, desde la izquierda prometimos por décadas, buscar a esos responsables y meterlos a la cárcel para que iniciara una época de prosperidad y de buenos gobernantes.Pero en eso y como en otras decisiones (la militarización del País), AMLO actúa en contra de los que prometió por años, siendo oposición. Estas declaraciones de Andrés Manuel precisando que no juzgará a corruptos de gobiernos anteriores “para no generar inestabilidad”, me hace pensar en un posible “pacto de impunidad” que mantendría con el PRI saliente. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué hace esto si tiene todo el apoyo popular?También, numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil y líderes de opinión, advertimos que en el perdón a los corruptos propuesto por el Presidente electo, podría haber complicidad. ¿Por qué dejarlos ir cuando estuvimos por décadas tras ellos y están completas las evidencias que también medios de comunicación y organismos como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad logramos recopilar? En México, estos pactos han sido implícitos.El Presidente saliente pide protección y el entrante se la concede. Es un rito, un acuerdo, una tradición, que se cumple fielmente cada 6 años en la historia del México reciente y da un tiempo para borrar las huellas, para asegurar estabilidad, para dar espacios para que se escapen los pillos.El diagnóstico es claro: México sufre dos flagelos: la inseguridad y la corrupción. AMLO ha repetido cientos de veces, que el problema raíz de la decadencia de la vida nacional es la corrupción. Y que la solución, es precisamente, acabar con ella. Siempre plantea que la solución es acabar con ella. Las teorías del liderazgo basado en el ejemplo, muestran que, para formar a nuevas generaciones, es necesario dar castigos ejemplares y así evitar que la corrupción pueda volver a darse. No hay perdón. Hay castigo.Países como Singapur vieron indispensable al iniciar la construcción del País, el castigo a los corruptos y a los narcotraficantes. Pena de muerte. No perdón, sino castigo. Su líder, Lee Kwan Yew, logró crear una economía próspera a partir de formar una generación que aprendió que se debía cumplir la ley y el resto de la historia la hicieron los descendientes. La pena de muerte y los azotes fueron necesarios al inicio para que se formara una nueva generación. Hoy, no hay narcotráfico, no hay corrupción, solo riqueza, abundancia, paz.No sirve la amnistía, se requiere castigo. Hay una gran incoherencia entre las denuncias previas de AMLO, de la izquierda histórica y su actual gratitud para con el presidente Peña Nieto. Regresaron Napito, Bartlett y Elba Esther. Saldrá de prisión Duarte y no se perseguirá a Rosario Robles ni a Peña Nieto. Un mundo feliz donde al final todo es corrupción, pero nadie es corrupto. No hay culpables, ni castigos. Si nuestro Presidente electo señaló abiertamente quiénes eran “la mafia del poder”, hoy tranquilamente se reúne con el Presidente de la República, con los dueños de las televisoras.Pero algo peor: pareciera que nos estuviera anunciando, el próximo Presidente, que tendrá el control sobre el aparato de persecución criminal del Estado mexicano. Pareciera que es él el que va a decidir si se juzga o no a presuntos responsables de actos de corrupción. ¿Qué pasará con la “Estafa Maestra”? ¿Se perdonará a Lozoya por las transferencias de Odebrecht? ¿El mecanismo del PRI para financiar la campaña de Peña Nieto? ¿Y el seguimiento a los casos de los ex gobernadores? ¿Y la investigación al mismo Peña Nieto? ¿Todas las afrentas al pueblo por el saqueo que hicieron del erario público pasará al olvido entonces?Morena ganó abrumadoramente la elección reciente, gracias a que su candidato acumulaba años de promesas para un pueblo necesitado de esperanzas. Debería cumplir lo que prometió. En el 2000 Vicente Fox generó enormes expectativas por las promesas que no pudo –o no quiso-, cumplir como atrapar “peces gordos” y cambiar el sistema político priísta corrupto; simplemente se asoció con el poder.AMLO nos prometió cambiar radicalmente a México y le dimos el voto abrumadoramente. La Cuarta Transformación es el nombre del movimiento que debería concretarlo. Pero ha anunciado el perdón al régimen priísta cuando era una de las exigencias. El anuncio de olvidar los agravios, es una amnistía. Ya lo dijo que también para los grandes capos. Pero para “la mafia del poder” ya no hay señalamientos. Solo gratitud y abrazos con el Presidente del régimen saliente. Parece un paso cerca de un pacto de impunidad.