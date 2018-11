Asustan 'en serio' a Jennifer Lopez; mira la broma que le hicieron sus familiares

La reacción de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se llevó el susto de su vida durante una reunión familiar por una broma que todos los presentes le organizaron.Resulta que Alex Rodríguez decidió llevar a su casa al famoso mentalista Lior Suchard, quien fingió hacer dormir a todos los que estaban rodeando la mesa.Con chasquear los dedos, todos 'cayeron' dormidos menos Jennifer, que estaba de pie, y que se quedó asombrada y casi asustada.La cantante no dejaba de repetir "¿what the f...", pero las risas no se tardaron y todos se 'descongelaron'.La broma la pueden disfrutar también internautas y sus seguidores, quienes comentaron que su reacción fue lo mejor, y que el momento fue muy bueno.