"Es delicado la verdad, no me gusta opinar de la vida de los demás, pero creo que ella tendría que hablar de su propia vida, no estar exponiendo cosas de la vida de los demás, eso no me parece tan bien la verdad. Ella ha sufrido justamente una violación, una invasión terrible de su privacidad, entonces, no debería hacer lo mismo con los demás”



"La única manera de protegerlo es evitando que lea publicaciones donde salgan estas cosas, que no deberían ser un material para que él lea o vea o escuche”

Patricio Borghetti fue cuestionado sobre la declaración de Michelle Vieth, quien dijo que Grettell Valdez (ex esposa de Borghetti) tuvo que abortar un hijo de Héctor Soberón a petición de él.Para el programa Ventaneando, el conductor dijo que no sabe nada del asunto, que no tenía ni idea, pero expresó sus pensamientos sobre las delicadas palabras de la actriz.Dijo que no ha tenido contacto con la madre de su primer hijo pero que buscará resguardar al niño de esa información.