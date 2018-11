Ama de casa debuta en carrera por la No Violencia Contra Mujeres en Huejutla

Comentó que “estoy siguiendo los pasos de mi marido”, atleta con más de 200 participaciones deportivas en diferentes escenarios de la entidad y fuera de ella, donde ha logrado el primer lugar en 80 por ciento de las carreras en pistas cerradas, abiertas o callejeras.

La ama de casa, Isabel Hernández Reyes, tras lograr elen la carrera para fomentar, sea seguir corriendo por ellas, esteIsabel dijo que aunquepara la competencia de dos kilómetros, finalmente los consejos de su cónyuge la motivaron en todo momento hasta lograr elen la carrera organizada por la instancia de las mujeres de la ciudad deLa vecina de la colonia Jericó, de Huejutla, dijo que desde hace dos meses, motivada por su marido,y para mantenerse en condiciones óptimas, “él dijo: ‘vamos hacer ejercicio’, me anime y ahora siento que ya no vamos a dejar esto”, anunció.Al igual que otras mujeres, Isabel Hernández pidió a sus compañeras no quedarse calladasy denunciarlo con las autoridades que corresponde, “como mujer les diría que ‘ya basta, soy mujer y no me gustaría que otras sufran este tipo de daño’”, precisó.dijo que, como su marido, inculca en sus hijos el deporte como una manera de vivir mejor. Anunció que, al ser suen un día tan especial para las representantes del sexo femenino, se comprometió a seguirla no violencia contra las mujeres en cada una de las carreras en las que participará desde este momento, concluyó.