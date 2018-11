Exigen al Senado respetar autonomía de estados y municipios

“Es un grave problema el pretender que vengan superdelegados a administrar todo lo que concierne a gobierno, incluyendo la seguridad. ¿En qué cabeza cabe que un superdelegado que no fue electo, que es nombrado de dedazo por un presidente de la república, con un centralismo asfixiante, venga a absorber tareas de los funcionarios que fueron electos por el pueblo?”, expresó Ling.

Autonomía



“La constitución establece que los estados son soberanos, que eligen a sus gobernadores y congresos y no me los puedes desaparecer con una transformación de cuarta”, subrayó.

El dirigente del PAN en León,exigió respeto a la, luego de que el senador de Morena,advirtiera que la Cámara Alta podría tener la facultad de desaparecer los poderes cuando los gobernadores no se alineen a las políticas de la administración Federal entrante.Esto, luego de un pronunciamiento por parte de los gobernadores del PAN, respecto a su rechazo a la figura de los superdelegados o coordinadores estatales, que ya quedó aprobada por el Senado.Aseguró que los gobiernostanto Estatales como Municipales no bajarán la guardia y se tendrá queAclarando que no estarían defendiendo a las personas como tal sino lasque tienen.Y pidió al Senador que leyera bien la constitución, pues lo que realmente establece respecto al tema, es que el senado puede declarar una desaparición de poderes cuando ya no los hay, no desaparecerlos como tal.