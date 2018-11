VIDEO. Tensión en La Providencia, ambulantes buscan reinstalar tianguis en avenida

"La mayoría de los compañeros estamos al día, nosotros queremos trabajar, las autoridades deben de atender este problema social", dijo uno de los vendedores.



"Vamos a insistir en instalarlos como lo estaban haciendo desde hace tiempo", fue la opinión generalizada.



"Creo que ya es suficiente con el tianguis de La Providencia, no es justo que los vendedores ambulantes quieren poner plazas en donde quieran y la autoridad lo permita", refirió finalmente Laura Montiel, vecina del lugar.

Momentos de tensión se vivieron, la mañana de este domingo, cuando comerciantes de la(UNTA) trataron de poner otra vez elen un tramo del circuito, en Mineral de la Reforma.Autoridades de ese municipio de, así como vecinos de fraccionamientos cercanos a dondepara vender, impidieron parcialmente la reinstalación de los ambulantes e, incluso, hubo unHasta este momento, solo están aproximadamentepuestos instalados yremolques, pero no se han colocado otros vendedores y la policía. La circulación de vehículos no es posible por ese lugar.Mientras que líderes de comerciantes dicen que el alcalde Raúl Camacho precisó queque siguiera el tianguis, una vez queque se desplomaron. Sin embargo, las autoridades locales loJesús Tovar, director de Comercio y Abasto, señaló que existen dictámenes que señalan queese tianguis en el circuito La Providencia.Dijo que algunosde ese sector, sobre todo donde se cayeron dos bardas porque los vendedores informales se anclaban con lazos, están enEl funcionario local comentó que han dialogado con los comerciantes que ahí se apostaban y hubo un acuerdo para que se instalaran en una extensión del tianguis de La Providencia, pero no lo quieren respetar.Consideró que existenentre los que lideran a los comerciantes y por eso, este domingo, trataron deen un tramo del circuito.Dijo que lay anticipó que no permitirán que opere la plaza por losy los dictámenes de Protección Civil que señalan que no es viable.Líderes de laseñalaron que no es verdad que los vecinos se opongan a que funcione el tianguis y solo es capricho de la autoridad local.Agregaron que en la organización hay integrantes que, incluso, llegan caminando para tratar de vender algún artículo y regresan a sus hogares de la misma forma.Agregó que en esa organizacióncomo lo hacen los que tienen el control de varios tianguis con cientos de participantes.Dos vecinas del fraccionamiento San Cristóbal, entrevistadas al respecto, señalaron quecon la reinstalación del tianguis, ya que ven bloqueada la importante vía de comunicación de