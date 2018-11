Para el siguiente año, en la nómina del Gobierno del Estado fácilmente puede recortar un 10% a los burócratas y no solamente 200 puestos, como fue anunciado como parte del Presupuesto de Egresos, así lo señaló José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

“Se trata de quitar esos funcionarios que no son productivos, no dan los resultados esperados y que están ahí por razones ajenas a su trabajo. Yo creo que ahí todavía hay que hacer un esfuerzo adicional, mayor, realmente ahí hay que meter cuchillo con mucha más profundidad para que verdaderamente los servidores públicos que estén en la nómina del Gobierno Estatal sean estrictamente los necesarios y no sobre ni uno solo”, manifestó.