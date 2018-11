‘Superdelegado’ de AMLO no puede compararse con un gobernador: Omar Fayad

SUPERDELEGADO NO SE PARECERÁ A LA FIGURA DEL GOBERNADOR: OMAR FAYAD



“El Delegado será un empleado del Gobierno federal, el Gobernador es un soberano directo que la ciudadanía por mayoría eligió (…) no se va a parecer en nada a la figura del Gobernador”.



“En la Ley no quedó que presida este superdelegado el sistema de coordinación en materia de Seguridad en el estado de Hidalgo”.



“Yo lo he dicho y lo sostengo, el Presidente tiene la facultad de mandar propuestas, la que quiera de reforma a la Constitución y a las leyes, él tiene las facultades para poder hacer con las dDlegaciones federales lo que considere mejor para México”, apuntó.



SONDEOS DE OPINIÓN, NO CONSULTAS

gobernador de Hidalgo, consideró que la figura deque propuso implementar la próxima administración federal a cargo de A, no puede compararse conY agregó que la segunda consulta ciudadana que concluyó este domingo no puede ser considerada con dicho nombre, al señalar que solo es un “sondeo de opinión”Las declaraciones del mandatario estatal fueron emitidas tras el cierre de actividades del Séptimo Festival Nacional de Conocimiento que se desarrolló del 18 al 25 de noviembre de este año.Durante la cuarta semana de noviembre el senado aprobó la figura de los superdelegados, que tendrán a su cargo las Secretarías y Dependencias Federales en cada entidad del país.AMHidalgo lo publicó:Al respecto, Omar Fayad dijo que un superdelegado no competirá con la figura delde Hidalgo, al señalar que el titular será un ciudadano designado por el presidente de México; mientras que “el gobernador es un funcionario electo por todo el pueblo”.En torno a los temas de seguridad, que enunció son relevantes a nivel estatal, puntualizó que seguirán a su mando.No obstante, Fayad Meneses, precisó que el delegado designado en la entidad, será “corresponsable”, al argumentar que “va a tener la carga política, que es representar todos los temas federales aquí en el estado”.Asimismo, dijo que comparte la disposición del Gobierno entrante para desaparecer las delegaciones federales; esto, siempre y cuando solo extingan la “estructura burocrática”.Al ser cuestionado sobre las consultas implementadas por el próximo gobierno federal, Fayad Meneses consideró que son sondeos de opinión, ya que no están reglamentados por elInstituto Nacional Electoral (INE).



“Tengo que ser muy preciso para diferenciar y creo que debo hacerlo con mucha precisión, una cosa es una consulta nacional y otra cosa es una encuesta, un sondeo de opinión”.

Por tal motivo, indicó que el ejercicio que se llevó a cabo el sábado 24 y domingo 25 sobre proyectos económicos y sociales contemplados por el próximo gobierno de México, únicamente fue una encuesta.Asimismo, enunció que para ser una consulta nacional se requeriría de parámetros establecidos por el INE, además de fechas específicas como las de un proceso electoral.No obstante, calificó como "válido" el hecho de que el Presidente Electo lleve a cabo encuestas sobre los temas de índole nacional.