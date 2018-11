Pagamos para destruir: la trágica historia del NAIM

Inicia el recorrido

La arquitecta Claudia García narra la odisea de la construcción que lleva ya 3 años más 2 de planeación y diseño. Explica que, “el nuevo aeropuerto es 6 y media veces más grande que el Benito Juárez”. Y dice, “en estas tierras arcillosas con agua más salada que la del mar sólo crecen pastizales y arbustos”.

Había que verlo de cerca, tenía que pisar su suelo, debía meterme en el horizonte del valle y saber cómo era la tierra del lago. La obra sigue ahí y avanza. Así que llamé a. Le pedí una visita.El martes 20 llegamos a la cerca perimetral delque dista unos 12 kilómetros del. Son 33 kilómetros de malla en su perímetro.El tamaño de su primera parte de construcción asombra. El terreno disponible son 5 mil hectáreas, unos 50 millones de metros cuadrados, espacio amplio y suficiente, comparable sólo con las grandes extensiones de losLos llanos arcillosos y húmedos que dejó el lago con residuos salitrosos no sirven para la agricultura y eran sólo un gran basurero al sureste de la ciudad.El lugar perfecto para el, cerca de la urbe, con espacio suficiente para el desarrollo de la obra más importante de. Y un “hinterland” o área de influencia que pocos aeropuertos del mundo pueden tener.Vista área de la obra del NAIM. Foto: EspecialAbordamos un autobús con un grupo de profesionistas del. En el camino a la construcción de lanos ilustraron cómo se construyen las primeras dos pistas.Tienen 5 kilómetros de largo por 60 metros de ancho, suficientes para la operación de los aviones más grandes a peso completo como los. A kilómetro y medio su distancia paralela es suficiente para operar vuelos al mismo tiempo.La tierra arcillosa era de un lago que acumula un 70 por ciento de agua entre sus partículas. Un enorme panqué húmedo donde no se podía construir con los métodos tradicionales como se hizo en elque se hunde año con año.Con la más avanzaday del mundo se diseñó un modelo único. Después de excavar, se colocó una carga de piedra de basalto para exprimir el suelo con drenes laterales y horizontales. Cuando la tierra se secó, se retiró el basalto para colocar la base y los pavimentos de las pistas. Con más de 500 medidores a lo largo y ancho de la pista, se verifican las correctas medidas al milímetro.El diseño es tan complejo que se preveía usar, cada uno adecuado para las diferentes calles de rodaje y las pistas. Los cuentos de que el suelo no era útil, de que se lastimaría la ecología del lugar eran sólo mentiras y propaganda provenientes de la ignorancia de los nuevos funcionarios que promovían la alternativa de laLa obra ha sido una bendición para los pueblos aledaños por ely el. Tan sólo en obras preliminares se construyeron, hay siete plantas concreteras y docenas de contratistas que se dividen las tareas.La obra ya llega al 37 por ciento de avance, si se toman en cuenta los proyectos y la inversión en ingenierías.El proyecto lleva 3 años en construcción, más 2 de planeación. Foto: EspecialQuien viaja a lasabe que es imposible predecir la. Sabe que conal año y sólo dos pistas que no pueden usarse simultáneamente, el tráfico está condenado a la insuficiencia.Desde el sexenio de, hace 16 años, se había querido construir el, pero las condiciones políticas no fueron sorteadas por la emergente democracia.Finalmente, con un buen trabajo político se convenció a los lugareños dede los beneficios inmensos de la obra.Sería la obra del sexenio, la obra del siglo, “la catedral de nuestra época”, decía el arquitecto mexicano, ganador del proyecto junto con, el creador del aeropuerto más grande del mundo enLanos acerca a la, un edificio que en sí mismo es un logro espectacular de arquitectura e ingeniería. Con 90 metros de altura (unos 30 pisos), albergaría las oficinas, el radar y todo el instrumental para la navegación aérea.Para evitar que un terremoto la tumbe, se contrató al mejor experto del mundo en, el. Su empresa de. diseñó bases de fricción. Cuando tiembla la enorme estructura se deslizaría sobre bases de fricción, contrarrestando la energía de un terremoto de más de 9 grados.Unnos explica los detalles.No resisto las ganas de preguntarle, ¿qué siente que su trabajo y el de sus 16 mil compañeros se vaya a destruir? Serio y casi adusto sólo dice que cumple con su tarea.De nada servirán los 480 pilotes de 16 metros, de nada el invento de Zayas y sus 3 péndulos antisísmicos. De nada servirán los equipos ya en contenedores listos para instalar.Proyecto contaba con sistema para prevenir hundimientos y sismos. Foto: EspecialLa terminal no sólo es una construcción ingeniosa, amplia, sustentable y digna puerta depara la recepción del, en sí misma es una gran obra de arte.Soportada en 21 “foniles” o columnas como árboles que se expanden, está diseñada con claros de hasta 170 metros. Los foniles más altos son más grandes que el. Diseñados y construidos con tubos de acero que se envían desde Veracruz, dan una sensación orgánica al conjunto, a una membrana luminosa como techo.Sí, es una obra cara, como en su tiempo lo fueron todas las grandes obras de infraestructura en el país, pero sin duda es la más, la más importante en construcción eny una gran X arquitectónica que marcaría una época de renacimiento económico y cultural del país.Según la descripción del proyecto, estaPara el futuro, elrepresenta la voluntad creativa de gobierno y particulares; la confianza intrínseca de quienes aportaron los recursos para su realización, desde lasy el ahorro de los trabajadores, hasta losque aprobaron el proyecto y sus frutos.Como negocio, sería uno de los más rentables para el, que recibiría una tasa de retorno del 15 por ciento anual de su inversión.Para los 70 millones de viajeros sería un “Hub” o centro de distribución cómodo y moderno. Para la competencia aérea desería un formidable adversario deNunca, en ningún país del mundo se ha destruido una obra de tal magnitud en tiempos de paz.La inconcebible decisión de destrozarlo tiene ya el efecto contrario de su construcción: la desconfianza de propios y extraños en el futuro del país. En pocas semanas lay elpara tratar de contener la fuga de capitales debilita las cuentas públicas y privadas. De un plumazo nuestrodecreció el 10 por ciento y es seguro que en 2019La gran X que servía para marcar el futuro de la nación, la aspiración de crecer y desarrollarnos, la utilidad para crear más y mejor empleo, la puerta para competir en el turismo mundial, se convertirá en una X que marcará el declive económico de la nación en las primeras décadas del Siglo.Será la X una marca de barbarie política y económica, una locura inconcebible en el mundo moderno. Imposible desligarla de lo que es una metáfora inicial de las desgracias por venir.Pagaremospor destruir lo que se ha invertido, aparte de las demandas internacionales, además del precio de demolerlo. Pagaremos en tiempo y dinero la broma de, pagaremos más caras nuestras, nuestras, nuestro. Pagaremos con angustia y desesperanza el precio de la barbarie.