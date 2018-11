Xiaozhou, un niño de de 13 años que padecede sus compañeros de clase y no se le permitió presentarse a los exámenes, porque su profesor creyó que su enfermedad era"El niño había sido trasladado a ese colegio de Fujian recientemente, para estar más cerca de sus padres mientras se recuperaba del tratamiento de quimioterapia. La imagen del menor ha dado la vuelta al mundo, y se le puede ver apartado de toda la clase. Hasta la fecha ya había perdido la oportunidad de hacer tres exámenes",detalla el pdortal Antena 3.De acuerdo con el mismo portal, el padre del niño afirma que la mayoría de los estudiantes no se presentaron por miedo a contagiarse. El niño nunca había advertido a sus padres de esta situación para que sus padres no se preocuparan.Zhou fue diagnosticado de esta enfermedad hace un año, la cual ya ha superado.Seguro te interesa: