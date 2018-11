Agenda Setting

VARAS SELECTIVAS

Las comparecencias de los Secretarios de Estado ante Diputados locales llegaron a su fin, luego de tres semanas de ofrecer respuestas evasivas, permitidas por la incapacidad de los legisladores para formular preguntas concretas, en parte por su limitado vocabulario y otro tanto por su desconocimiento de los temas.Estos ejercicios evidenciaron la falta de experiencia de las y los Diputados de todas las fracciones, principalmente de Movimiento Regeneración Nacional que se apoyaron en preguntas compartidas por seguidores de redes sociales y haciendo gestiones que bien se pueden realizar desde cualquier ventanilla pública.La cita que mayores complicaciones presentó fue la de Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo, toda vez que estuvo enmarcada por las manifestaciones de la agrupación denominada Maestros por México, así como de las y los exdiputados locales afines a Moisés Jiménez Sánchez.Mientras los representantes populares emanados de Movimiento Regeneración Nacional leían una y otra vez cuestionamientos sobre despidos injustificados contra aquellos docentes que se opusieron a la Reforma Educativa, tras la puerta los profesores inconformes acusaban de mentiroso al funcionario estatal.Llama la atención que, con tantos años dentro del sector educativo, el Secretario no haya tenido la personalidad para acotar los señalamientos de los legisladores, ya que bastaba ofrecer una revisión expediente por expediente para determinar que la mayoría de esas bajas poco tienen que ver con lo que acusan.De los cientos de casos que señalan Jiménez Sánchez y sus seguidores, solo tres ocurrieron en 2016 por no aplicar examen de evaluación, y por gestión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo fueron reincorporados.Alentado por la intención de Elba Esther Gordillo de regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque su grupo quedó marginado de la sucesión, Jiménez Sánchez aprovechó la comparecencia, así como la mayoría de Morena para forzar una mesa de negociación con el secretario.El jueves 22 de noviembre Juan Díaz de la Torre dejó la presidencia nacional del sindicato magisterial (cargo al que aspiraba Moisés Jiménez, aunque ya ni siquiera es agremiado) y asumió el control Alfonso Cepeda Salas, además, se llevaron a cabo adecuaciones para garantizar su permanencia hasta 2024.Por vez primera los Secretarios comparecieron ante una mayoría legislativa emanada de otro partido político (Morena). Lejos de que esta alternancia representara una prueba superior para los funcionarios resultó benéfica para casi todos, como Raúl Arroyo, procurador de Justicia a quien se rindieron a sus pies. Caso contrario al de Atilano Rodríguez, el más apocado, al que reiteraron las demandas de Maestros por México, incluso con preguntas y hasta expresiones leídas, redactadas no sé por quién, pero utilizadas para forzar un par de reuniones entre el funcionario y los docentes, donde ahora sí ofreció revisar caso por caso, pero los docentes buscan acuerdos políticos para lograr su reinstalación.