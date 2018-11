AMLO, liberales y conservadores

Andrés Manuel López Obrador no ha tenido empacho en definirse como un liberal, pintando así su raya y contrastando con los conservadores. En entrevista, se queja de que “sus adversarios son los conservadores hipócritas que lo atacan, pero que no le parece extraño. Así va a ser todo el sexenio, esa es su naturaleza”.Es evidente que todos los presidentes emanados del PRI han sido liberales y, los del PAN, conservadores; pero, pocos han definido su credo para etiquetar y dividir a México como lo ha hecho AMLO.Salinas de Gortari declaró en alguna ocasión que su partido abandonaba la ruta del nacionalismo revolucionario para adoptar el camino del neoliberalismo social.Guanajuato ha sido la cuna de las dos corrientes encontradas, que han estado presentes a lo largo de la historia en la agenda nacional desde antes de la Independencia.Dos ilustres guanajuatenses fueron los padres de estas corrientes en permanente contradicción: José María Luis Mora, mentor del liberalismo mexicano y Lucas Alamán, guía del conservadurismo clerical. El eterno péndulo de la historia se balancea de un lado a otro.Guanajuato fue reducto liberal durante muchos años: Aquí se inició la Independencia; con Juárez, fue capital de la República; en Silao de la Victoria, los liberales derrotaron a los conservadores y, aquí, se decidió la Revolución Mexicana.También, habría que decir que en estas tierras se conspiró para echar al PRI de Los Pinos, regresándole así, por un tiempo, el péndulo del devenir, el poder a los conservadores… la historia la escribe el eterno vaivén de los contrarios.Pero, ¿qué es esto del liberalismo mexicano, con el que se identifica AMLO? En el mundo occidental de hoy, son pocos los que niegan la igualdad de todos los individuos ante la ley, los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos de elegir gobierno. Pero no siempre fue así.El pensamiento liberal es, de hecho, la ideología revolucionaria del pensamiento democrático, de la separación de Iglesia-Estado; la libertad de pensamiento; libertad de expresión; libertad de credo e igualdad de oportunidades.A partir del liberalismo mexicano, AMLO habla, con su característico simbolismo, de la Cuarta Transformación y sería interesante tomar nota:El liberalismo constituyó una fuerza subversiva enorme, pues atacaba todos y cada uno de los pilares que sostenían el sistema de dominación del ancien régime.Este es el espejo en el que se identifica el proyecto de Transformación de AMLO.Entonces, el primero de estos pilares a combatir era la desigualdad estructural que provocaba un sistema dominado por la monarquía, la nobleza y el clero.Esta estructura social condenaba a los hombres a nacer siervos o nobles y a morir en esa condición, lo que garantizaba la permanencia de la élite en el privilegio del poder.La dignidad de las personas y sus derechos fundamentales no estaban considerados.La revolución teórica y política de las ideas liberales fue simple pero implacable: se basó en la convicción de que todos los hombres nacen iguales y tienen un derecho natural, que no es otro que la libertad.El padre de la idea liberal es el filósofo inglés John Locke.El gobierno, en la concepción de este filósofo, debía estar siempre limitado y solo debía de existir con el consentimiento de los gobernados, que nacen libres.Lo anterior, fue el razonamiento inverso del que sostuvieron los teóricos de la monarquía absoluta, para quienes todo gobierno debería ser absoluto y descansar en un hombre -el soberano- a quien Dios y la Iglesia otorgaban el derecho y el deber de conducir a los pueblos.Recordarán a Juan Manuel Oliva Ramírez, de infausta memoria, cuyo nombre le fue revelado a Elías Villegas en rapto místico. Oliva salía en peregrinaciones en las calles repartiendo estampitas, con los ojos en blanco y cargando un enorme crucifijo, acompañado de sus testaferros…La República federal no recorrió un camino fácil. El liberalismo mexicano tuvo que esperar hasta la proclamación de la Constitución del 1857, cuando el Congreso aprueba las llamadas Leyes de Reforma, que sientan las bases del proyecto liberal.La reacción del clero y los conservadores no se hizo esperar: Excomulgaron a todos los que la habían aprobado.A esto se refiere AMLO cuando dice que “no le extraña que los conservadores lo vayan a atacar permanentemente en su gobierno, porque esa es su naturaleza.”A la muerte de Juárez, vienen una serie de rebeliones en las que la figura central fue nada menos que Porfirio Díaz, que se convirtió en el personaje más importante del último tercio del siglo XIX.Surge así la gran tragedia de la historia del liberalismo mexicano, porque Díaz, ya Presidente en 1876, traiciona el proyecto liberal y vuelve a limitar las ideas, la expresión y las instituciones, poniéndose por encima de todos estos valores fundamentales, que habían costado la vida de cientos de miles de mexicanos.Lo anterior, trajo como consecuencia la Revolución Mexicana, que vino a terminar con el ancien régime y promulgó una nueva Constitución, la de 1917, en la que una vez más los liberales dejan plasmado el principio de la soberanía popular, la separación Estado-Iglesia, la educación laica y gratuita, la libertad de expresión, de pensamiento y religiosa…No es claro por qué, deliberadamente, AMLO quiere etiquetar a los mexicanos en liberales y conservadores; lo anterior, divide y cataloga en clases a los ciudadanos, generando, voluntaria o involuntariamente, una marcada división que pudiera terminar en confrontación.Mientras los debates sean el Aeropuerto, el Tren maya, los delegados… se puede estar o no de acuerdo con él; es decir, lo que sería inadmisible es que atentara contra el valor supremo de la libertad republicana del individuo.Está en su derecho y de las mayorías que lo eligieron, al acuñar su estilo personal de gobernar y establecer las prioridades de su Gobierno, pero sin discriminación alguna de clases.Pero, AMLO ha hablado de una nueva Constitución moral. ¿Cuál moral, la de quién? Las relaciones de la política con la moral siempre han sido complicadas e incompatibles.Desde Maquiavelo a Marx, la moral parecería un elemento de subordinación a intereses superiores, cuando no una peligrosa reivindicación de personajes ascéticos y sombríos que pretenden organizar a la sociedad desde el Estado de acuerdo a su propia moral.AMLO tiene todo derecho a ser liberal y que sus hitos históricos sean Juárez... Pero, atención, la única vía para defender nuestra intimidad, nuestras convicciones, nuestras preferencias, es que el gobierno no intente imponer a nadie valores comunitarios o religiosos, porque la libertad de conciencia es nuestro bien más preciado.Todos tenemos el derecho de ser como somos, creer o no creer en lo que queramos y esculpir la propia vida de acuerdo con nuestra conciencia y convicciones personales, sin que nos impongan constituciones morales.En nombre de Dios, de la moral, de la justicia y de la igualdad, se han cometido las peores barbaries de la Historia, y la libertad ha sido la doncella que llevan a la piedra de sacrificios”.Liberales y conservadores somos mexicanos, cuidado con clasificaciones que dividen y no suman.Bien por ser liberal, pero que no repita la tragedia del liberalismo mexicano en el personaje de Díaz, que limitó las ideas, la expresión y las instituciones liberales.