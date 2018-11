Tener poder, la única ambición de López Obrador

Nuestra común preocupación, casi angustia, que sentimos por las circunstancias político-gubernamentales que está viviendo México, propició un encuentro interesante y grato con don Enrique Gómez Orozco, director general del periódico am que tiene, indudablemente, el mayor número de lectores en León y en el estado de Guanajuato.Me invitó y acepté colaborar en este medio de comunicación deseando que mis modestas opiniones puedan representar alguna utilidad para mi ciudad, mi estado y mi país.El pasado primero de julio los mexicanos elegimos Presidente de la República y, por costumbre que puede ser defecto, prevaleció la tradición de ser gobernados por caudillos. Abrumadoramente, por 30 millones de votos, en una jornada democrática y apegada a derecho, resultó presidente Andrés Manuel López Obrador.Como Andrés Manuel será sujeto frecuente, no puede ser de otra manera, de mis comentarios, con transparencia fijaré mi postura personal. Mi voto no fue a favor de Andrés Manuel, voté por José Antonio Meade y diré por qué.Sé que no es un político profesional, que no tiene militancia partidista, es un tecnócrata muy bien capacitado que ha desempeñado múltiples cargos públicos con eficiencia y ha mejorado el funcionamiento de todas las dependencias en las que fue titular.Es un hombre honesto, la honestidad no se agota con el respeto a los dineros que se administran, va más allá de eso, significa congruencia personal, actuar como se piensa, respetar la ética y respetar a los demás, cumplir los valores que se predican.Creo que Meade es congruente y aunque en algunos momentos de su campaña lanzó ataques a sus contrincantes, se explica por el fragor de la contienda y porque él también recibió ataques, no siempre fundados, de esos contrincantes.Estoy convencido que nuestro sistema de gobierno hubiese mejorado si Meade hubiese sido el electo, coincido con opiniones de politólogos y otros teóricos del trabajo público. Sabía que no ganaría. Aún así voté por él.No voté por López Obrador. Explico por qué: su única ambición en la vida ha sido tener poder y ya probó en el gobierno del entonces Distrito Federal, que no sabe ejercerlo; la Ciudad de México no mejoró con su administración, sino que empeoró; más que un buen político, es hábil maniobrero de campañas, fomentador de inconformidades que luego aprovecha para fortalecerse. No se puede negar su autoritarismo personal y su egolatría.Ha ofrecido de todo: lo negro y lo blanco, lo alto y lo bajo, siempre lo que más complazca a su auditorio, se ha aliado con causas y grupos notoriamente regresivos, tales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en realidad no es un grupo de maestros, sino un grupo de anarquistas deshonestos y cínicos.Su meta es destruir al sistema educativo para aprovecharse mejor del caos, nunca han cumplido su obligación de enseñar y han tenido en sus manos la administración de la educación en una gran parte del territorio nacional: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, parte de Tabasco, parte del Estado de México, parte del entonces Distrito Federal y se han enriquecido como grupo y en lo individual, con las canonjías que se auto otorgaron.Chantajean gobiernos, agreden a padres de familia, abandonan a los educandos, cierran y destruyen planteles escolares, han ejercido violencia que ha llegado al homicidio. No abundaré más, pero lo hay.En posteriores colaboraciones analizaré lo que Andrés Manuel ha hecho y dicho como Presidente electo, provocando con ello incertidumbre general, cuantiosas pérdidas económicas para el patrimonio nacional y, como gran denominador común, su fortalecimiento personal como líder político.Aunque ha contradicho, sobre todo con su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la principal bandera que lo llevó al triunfo, pues ofreció volver a los militares a sus cuarteles y no asignarles tareas policíacas; ahora está creando la Policía Militar.A pesar de ello, su fortalecimiento personal crece, pues será la única autoridad superior a la Policía Militar que nace permanente y fuerte.