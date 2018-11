Asteriscos 100

11-26-2018Luego de que las dirigencias nacionales del PAN y del PRI impugnaron las figuras de los Superdelegados o Gobernadores alternos, que entrarán en funciones el 1 de diciembre próximo, veremos si sus cúpulas estatales respaldarán esta postura. En Hidalgo será Abraham Mendoza Zenteno, quien asuma la posición, y comenzó ya con sus visitas a las delegaciones federales.Y ya en materia de delegados, Gerardo Salomón Bulos, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Hidalgo fue suspendido 30 días naturales por haber otorgado contratos a empresas inhabilitadas, aunque quizá este castigo ya se cumplió, toda vez que acude a actos protocolarios y comparte fotografías donde se muestra laborando.Los trabajos del nuevo centro comercial que se construye muy al sur de Pachuca, en la colindancia con territorio de Zempoala, se encuentran detenidos. Son varias las semanas que no se ha visto actividad. Según los aspirantes a varios puestos administrativos al interior del pretendido complejo, la tienda que fungiría como ancla no se decide a sentar sus reales en suelo hidalguense.Moisés Jiménez Sánchez, dirigente de Maestros por México insiste que la lucha no ha terminado. A través de un video difundido en redes sociales, donde luce un lujoso reloj dorado, así como ambientación con luz indirecta y acabados en cantera, el exdirigente seccional del SNTE apela al voto libre, directo y secreto para nombrar al próximo dirigente nacional del Sindicato Magisterial.Lo anterior, luego de que Alfonso Cepeda Salas asumió el control nacional del SNTE (desde el jueves pasado) y que, en Hidalgo Luis Enrique Morales Acosta, secretario general de la sección XV descartó a Jiménez Sánchez para contender, al asegurar que no es trabajador de la educación, en consecuencia, no tiene posibilidades y remató: los caudillismos han quedado ya en el pasado.