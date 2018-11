Sobre el populismo

La óptica reduccionista de Andrés Manuel López Obrador, la constante e innecesaria actitud de confrontar a la sociedad, de hacer alarde de un poder que ya tiene, -un poder que incluso se antoja peligroso y desmedido-, simplemente revela un patrón de conducta y una forma de concebir la sociedad y el mando.La explicación respecto a las consultas: que las hace para darle gusto a los conservadores, mentirosos y corruptos, desvirtuando él mismo sus supuestos procesos democráticos. Los términos fifís y tantas ocurrencias y gracejadas sin sentido, son parte de algo más que un anecdotario, ya que estamos hablando del Presidente electo de este País.Leí hace unos días una conferencia dictada por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México, en la Universidad de Chicago, en el Foro 2017 de políticas públicas en Latinoamérica, en la que toca de manera principal el tema del populismo, haciendo una abstracción de lo ocurrido en múltiples episodios en este continente.Él fue invitado por ser Director del Centro de Estudios de Globalización de la Universidad de Yale.Extractando algunas líneas de su exposición, señala que el populismo como es practicado en América Latina no es una ideología, sino una táctica política para ganar y/o preservar el poder, indistintamente de quién lo promueva ya sea de izquierda o derecha.Los populistas persiguen popularidad y poder, haciendo un sembrado de promesas para entregar soluciones mágicas a problemas terriblemente reales de pobreza, exclusión social, inseguridad y ausencia de oportunidades económicas sufridas por la población.Todo populista utiliza prácticas maniqueistas dividiendo a la gente en buenos y malos. En su discurso, cada problema sufrido por el País existe solamente porque los malos, han tenido el poder. Si los buenos acceden a él, entonces los problemas se resolverán de inmediato, sólo por la virtud de que llegarán ellos.Con simplismos rayando en mentiras casi directas, los populistas manipulan las emociones y frustraciones del público en su búsqueda de soporte para acceder al poder. La persuasión basada en prejuicios, pasión e ignorancia, y no en razones y significados, son parte del contenido.Ellos no son la voz del pueblo, son el pueblo, por designio sagrado. Ellos no sólo representan al pueblo, ellos son la encarnación del pueblo.Y la gente es considerada siempre que los tolere y los apoye; en consecuencia aquellos ciudadanos que no tienen actividad ni son parte de su soporte, no son tomados por los populistas como parte del pueblo, sino enemigos del pueblo. Razón por la cual se sienten facultados para insultar, ridiculizar y reprimir a sus oponentes. En corto, desprecian el pluralismo.En nombre de un supuesto entendimiento con la gente, los populistas abusan del poder tan pronto como lo tienen. Aprovechan las instituciones del estado para debilitarlas, con el pretexto de eliminar barreras entre el líder y las masas.En particular, los populistas ya sea por medios legales o ilegales se ocupan de incapacitar a las instituciones existentes encargadas de poner límites al poder. Y van al extremo de cambiar constituciones para extender su mandato permitiendo reelecciones, donde antes no existían.Una vez en el poder de manera simultánea con toda su capacidad legal tratan de ahogar y suprimir a la sociedad civil. Y la misma actitud respecto a la prensa libre y a cualquier oposición política. Para los populistas ninguna oposición es legítima, ya que sólo ellos pueden hablar en nombre de la gente.Los líderes populistas hacen que efectivamente sus partidarios crean que son parte única de la historia, de una profunda transformación social, una revolución o una decisiva resistencia contra el imperialismo extranjero.No es sorpresivo que algunos líderes populistas en América Latina electos democráticamente, se hayan transformado en autócratas o lo que es peor, en dictadores.El patrimonialismo con que se manejan, aprovechando el uso de los recursos públicos, desafortunadamente facilita la corrupción y sirve para pagar el clientelismo. Los populistas pagan la lealtad, mientras castigan severamente la crítica y la oposición.Usan esa lealtad para promover conflictos contra la oposición democrática y para polarizar a la sociedad. Profundizan y hacen patente una lucha de clases.Las ideas expresadas en los párrafos anteriores, no agotan el tópico presentado; por supuesto que hay muchos estudiosos más que abordan el tema. Yo simplemente cito algunos extractos para despertar interés.Y cierro con la cita obligada de las series de televisión: “Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia”.