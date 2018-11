Algo no marcha bien en León

En esta ocasión no vamos a discutir términos legales de los avalúos que a los predios realiza la autoridad; pero sí los tiempos y formas para actuar.UNO: Por estos días que termina noviembre me hace llegar el H. Ayuntamiento leonés una notificación. No fue entregada en mi domicilio sino en otro sitio y por debajo de la puerta. Luego nadie firmó de recibido. Se informa que a mi propiedad le realizaron nuevo avalúo.DOS: El trámite se llevó a cabo en el mes de marzo, sin acudir al sitio en donde se ubica la propiedad. Fue empleado el sistema de fotometría con el cual si usted tiene una lona extendida puede computársele como alberca, tejados aparecerá en calidad de finca sólida de donde saldrán los nuevos valores.TRES: La fecha del avalúo es 26 de marzo del año que corre. La firma del Tesorero Municipal no está signada, sólo su nombre y cargo a máquina. La directora de Impuestos consignó su sello grafológico el 17 de septiembre del 2018.CUATRO: Se indica “acudir a partir de la fecha de la noticifación ... hasta antes del mes de noviembre del 2018... a efecto de que el beneficio a su favor se vea reflejado en el recibo de 2019. En otro párrafo se señalan 30 días a partir de la recepción del documento para la correspondiente tramitología.Ilógico totalmente porque el agente notificador dejó el documento como un volante publicitario, sin localizar a quien pudiera recibirlo. ¿Cómo se puede señalar la fecha de recepción? O sea que por no acudir en forma y menos en tiempo ya...me...autoguillotiné. No cade duda que “el trabajo todo lo vence” y la burocracia mayor y menor, nos vence a los ciudadanos de a pie.CINCO: Es importante entender que, violando los términos, he de buscar a quién debo acudir para que me haga el favor de atenderme. ¿O de plano he de acudir al Tribunal de lo Contencioso? Se me haría mucho para cuestión tan sencilla. Al menos para mí, lo es.SEIS: Los ancianos, hombres y mujeres, se entiende, pensionados o con más de 60 años, imposibilitados, que les tocó la bola negra del aumento, pueden acudir con su carpeta de documentos para que, si procede, les apliquen el beneficio.SIETE: Señor Alcalde, ¿No se podría, si es que ya llegamos a la era de la tecnología en el municipio de León, con la base de datos que se guardan, a las personas que ya se les aplica descuento por los motivos sustanciales, simplemente se les notificara el gravamen con el porcentaje correspondiente al nuevo avalúo?No vale la pena o para decirlo de una vez, por negligencia tecnológica o incapacidad, que nos pongan a los ancianos, perdón, adultos mayores, a andar de Herodes a Pilatos con gestiones que salen sobrando. ¿Qué no estamos ya en una especie de padrón?Que acudan con su carpeta de copias los nuevos solicitantes del descuento merecido, es lógico; pero no se exhiba la inutilidad en perjuicio de la gente, sobre todo de la gente que merece atención y hasta respeto. Resa así la exhortación televisiva.Ilustro a mis queridos lectores respecto a cierta tramitología que logramos superar: hasta hace tiempo los pensionados, hombres y mujeres, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Cada seis meses teníamos que acudir a demostrar nuestra sobrevivencia, o sea, que no nos habíamos muerto todavía. A como diera lugar, con muletas o silla de ruedas, se requería comparecer.Yo padecí una polineuropatía y como me era imposible acudir personalmente, logré que una persona del IMSS con mi voz me diera por vivo. El señor no tenía más que pisarle a una tecla y ya. En ocasiones, viéndolo mi secretaria atrás del escritorio espetaba: “díganle que ahora no estoy”. Soberbia y maldad en pleno hervor.Pero eso es otra historia. Lo que importa es señalar que, no yo, tampoco voy presumir, pero algunas personas en varias regiones, comenzamos a sugerir que se borrara ese trámite. Hubo autoridad comprensiva e inteligente. Y se logró. Hoy nadie muestra sobrevivencia. Luego contaré en dónde estuvo el secreto técnico, que no es cosa del otro mundo.Finalmente he de precisar que, para contribuir al sostenimiento económico de nuestro municipio los ciudadanos somos gente dispuesta, empero cuando las formas impositivas brincan los límites de la sensatez, aparece la renuencia, aunque no se quiera.Por eso exhorto a que cierta burocracia busque y encuentre para actuar los caminos de lo juicioso, sobre todo cuando se trata de gravámenes, para que bien tratados resultemos los contribuyentes bien cumplidos.