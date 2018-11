La Olla: Zamarripa 9 años más

Fiscal, sin debate

Diego y AMLO

Alcalde capitalino, el hazmerreír nacional

En Guanajuato la decisión está tomada: Carlos Zamarripa Aguirre será Fiscal General. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio línea a la bancada azul: lo apoya a él.El resto será la simulación de un proceso legislativo, al mismo tiempo que en Congreso de la Unión Acción Nacional se rasga las vestiduras en la lucha de una Fiscalía ajena al Gobierno, en Guanajuato todo lo contrario.En entrevista para am el miércoles Diego fue claro, no nombró al Procurador (brincándose la ratificación del Congreso con triquiñuelas legaloides) para que fuera un provisional en tanto se definiera el primer Fiscal General para Guanajuato sino para prolongar su permanencia por nueve años.Diego enumeró una serie de argumentos para respaldarlo, pero en la realpolitik de Guanajuato se interpretaron como instrucción a los diputados panistas.Los 19 legisladores panistas que coordina el de Cortazar, Jesús Oviedo, si de por sí estaban replegados a la pared, sin fijar postura alguna sobre eliminar el pase automático, ahora de plano enmudecieron. Ningún valiente se atrevió a salir y decirle a Diego, momento, por ahí no va la cosa, déjanos trabajar.En la cancha de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, en la que repite como presidenta la leonesa Libia Dennise García Muñoz Ledo, está en proceso la discusión de cuatro iniciativas para eliminar el pase automático (dos del PRI, una de Morena y otra enviada desde septiembre de 2017 por el entonces gobernador Miguel Márquez).Márquez Márquez la envió ante la presión pública por la postura del PAN para que a nivel nacional se eliminara el pase automático y evitar el nombramiento del procurador Raúl Cervantes como Fiscal General. El presidente Enrique Peña Nieto terminó por empujar una reforma para eliminar el pase automático, y así procedió, pero aquí nada pasó y ese artículo está vigente en nuestra Constitución.Ahora el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hace malabares para justificar el #FiscalCarnal. En campaña de visita en León salió con la justificación de que no es lo mismo el caso Guanajuato porque aquí no basta la mayoría azul para aprobarlo, que requieren de otras fuerzas políticas. Como si conseguir 5 votos más de la ‘chiquillada’ legitimara todo el proceso de la Fiscalía y su primer Fiscal.Si Peña Nieto hubiera cabildeado el respaldo de otros partidos por Cervantes, ¿entonces sí valía?Alfredo Lecona, abogado y activista del Colectivo Fiscalía que Sirva a nivel nacional, increpó en la semana a Marko cuando se presentó en San Lázaro para reunirse con la bancada de diputados federales, en cuya coordinación fue ratificado el guanajuatense Juan Carlos Romero. Cuando le preguntó sobre el “fiscal carnal” le dijo que al final le contestaba y al insistir sólo encontró la misma respuesta evasiva.Así, el jefe del PAN claudicó a ser un líder y entrega el partido a los caprichos de sus gobernadores.Tampoco alzó la voz ningún dirigente empresarial de Guanajuato para decir ‘momento, de qué se trata’.Así que, mientras no digan otra cosa, eso da la razón a quienes interpretan en la inclusión de Jorge Ramírez, de Coparmex León, y José Arturo Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial de León, al Consejo Estatal de Seguridad, y la negociación para el incremento del Impuesto Sobre Nómina y el regreso de la tenencia para autos de lujo, como un pacto de los empresarios con el gobierno.Valiente fue el exdirigente de Coparmex León y actual consejero nacional, José Alberto Castro Vera, quien llamó al Gobernador a rectificar para tener una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz.En el Congreso PRI, Verde y Morena manifestaron total rechazo al pase automático. Incluso a que, en una eventual convocatoria para selección, ni siquiera sea considerado el Procurador para participar.Por cierto a las iniciativas para eliminar el pase automático les dieron 20 días hábiles para someterlas a consulta, este viernes venció el plazo y Libia todavía no convoca a mesa de trabajo para revisarlo. ¿Madruguete a la vista?El pase automático borra de un plumazo un debate serio sobre los resultados de la Procuraduría.El Gobernador presume que cuenta con uno de los mejores procuradores del país, y lo exime de cualquier responsabilidad en la ola de violencia que azota a Guanajuato en los últimos años.Dice que sólo hay un problema de homicidio doloso que no es su culpa, sino del Gobierno Federal, que en el resto de los delitos Guanajuato no está tan mal. Olvida narcomenudeo, el robo con violencia y el robo a negocio, que, según el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, estamos en el ‘top 10’.En delitos como secuestro y extorsión Guanajuato sí está entre los de menor incidencia nacional.En homicidio doloso he aquí el tamaño de la tragedia: de enero a octubre de 2015 se registraron 797 víctimas, y en el mismo periodo de este 2018 ya van 2,742 víctimas, un ¡244%! de incremento.Diego dice que la tendencia va a la baja. En octubre fueron 273 víctimas frente a las 334 en septiembre, pero esa cantidad sigue siendo mayor que las registradas en los meses de enero, febrero, abril, junio y julio, de este mismo año. Y en octubre del año pasado fueron 129. Así que nada para celebrar.Y luego presume que la PGJE resuelve más delitos que nadie en el país. El Índice Global de Impunidad México 2018, presentado en marzo por la Univerisdad de las Américas Puebla, revela algo distinto. Guanajuato se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional. Se ubica en el grupo catalogado como de ‘grado de impunidad alta’, a punto de dar el brinco al de “muy alta”.“El estado muestra un incremento considerable de posibles delitos con respecto al año anterior, más de 20,000; al considerar que los delitos se repiten, se muestra que no hay acciones efectivas para mitigarlos. Si consideramos que únicamente el 2.08% de los posibles delitos acaban en una condena, se explica las causas por las que Guanajuato está próximo a integrarse al grupo de muy alta impunidad”, es parte de las conclusiones de ese estudio.El Colectivo “Fiscalía que Sirva en Guanajuato” ha insistido en el Congreso del Estado respecto a eliminar el pase automático. Hoy en la plataforma change.org sumá más de 3,413 firmas. Y nada pasa.Carlos Zamarripa llegó a la Procuraduría en marzo de 2009 y cuando despertamos seguía ahí...El gobernador Diego Sinhue no se halla en la postura que tomará frente al nuevo Gobierno Federal.Por un lado se suma a su partido en un desplegado y carta enviada a Andrés Manuel López Obrador por 12 de los 13 gobernadores panistas (no lo hizo Miguel Ángel Yunes, de Veracruz), en la que de manera respetuosa, pero enérgica, expresan su desacuerdo con la estrategia de Seguridad particularmente en dos puntos: el papel de los ‘súper delegados’ y el de la Guardia Nacional militarizada.Pero una cosa es la postura que suscribe Diego con su firma y otra la que dice.El miércoles por la tarde recibió en Palacio de Gobierno al designado Coordinador de Programas para el Desarrollo en Guanajuato, Mauricio Hernández, y presumieron gran entendimiento. Acordaron iniciar, como es la estrategia presidencial, con las mesas de coordinación el 2 de diciembre.El viernes se publica el desplegado y ahí no tienen empacho en cuestionar que se les quiera supeditar en la mesa de Seguridad a los “coordinadores estatales” y dejarlos a ellos como “meros invitados”. Dicen que son bienvenidas las fuerzas armadas pero en auxilio y colaboración de las autoridades competentes y en circunstancias especialmente apremiantes, o sea no para todo ni todo el tiempo.El mismo viernes Diego declara en Irapuato que hubo una confusión pero a él ya le quedó claro que los gobernadores tienen el mando, y por la tarde en San Miguel de Allende ratificó que todo ‘amor y paz’.Pero en el PAN alistan una acción de inconstitucionalidad para frenar la figura de los superdelegados.Al igual que su antecesor el Gobernador de Guanajuato no parece querer un enfrentamiento con la Federación, menos en un arranque, pero con ese desplegado ya compró boleto con los ‘morenistas’.A diferencia, por ejemplo de Jalisco, donde AMLO puso como ‘súper delegado’ a Carlos Lomelí, el excandidato de Morena a la Gubernatura, y Enrique Alfaro está que ‘echa chispas’, en Guanajuato no le enviaron a Ricardo Sheffield Padilla (¡imagínese!), el perfil de Mauricio es discreto, sin protagonismos.Diego acompañará a Andrés Manuel a su toma de protesta, el 1 de diciembre. Luego, ya veremos.El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, se convirtió en un tris en el hazmereír nacional luego de lamentar que a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad arribe ‘turismo pobre’, con lonche, que no gasta.La desafortunada declaración no sólo lo ridiculiza a él (los ciudadanos muy pronto no recordarán el nombre de quién lo dijo y seguirá en la política, seguramente), sino que mancha a Guanajuato Capital como destino turístico nacional e internacional que es, en una ciudad que vive de eso, del turismo.La promoción negativa ‘rompió’ las redes sociales en todo el país, y en el extranjero. Eso no es bueno.En la cita del viernes en San Miguel de Allende entre los gobernadores de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, el de este último estado, Martín Orozco, soltó en plena reunión la frase: “No me traje la comida, vamos a consumir en restaurantes”, arrancando la carcajada de los presentes.Habrá quienes digan que en el fondo Alejandro tiene razón: hay que atraer turismo de alto poder adquisitivo. Y eso sin duda, pero pues no lo dijo así, en ese ímpetu (como él lo justifica en su videomensaje) lo que hizo fue una declaración clasista entre el turismo “charamusquero” y el “fifí”.Eso ya le valió que el Observatorio Ciudadano de Guanajuato pidiera al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) un extrañamiento inmediato al Presidente Municipal.Lo anterior lleva a otra reflexión, para fortalecer el turismo se requiere una ciudad que lo haga posible.Y desde luego que no nos referimos al patrimonio arquitectónico, cultural e histórico, que eso lo tiene de sobra y por eso obtuvo el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Sino a un Gobierno y una ciudadanía que ofrezcan mejores servicios para los visitantes, y ahí hay muuuucha tarea, por ejemplo en: movilidad (auto, transporte público, peatón), limpieza, seguridad, servicios, etc.Para intentar enmendar la plana salió a darse “baños de pueblo”, saludar a la gente en las calles, y promover la frase: “Lánzate a Guanajuato, pero corres el riesgo de quedarte”. Tal vez sea mejor callar.Y eso no es todo, el Alcalde capitalino ya trae ‘muchos fierros en la lumbre’, inició su mandato cerrando las comisiones del Ayuntamiento, a lo tuvo que recapacitar; con su deseo de un préstamo de 200 millones para construir otra Presidencia Municipal (que tendrá que justificar en el Congreso); el debate por los alcances en la protección de La Bufa; y un incremento en los impuestos municipales. Upss...P.D: El Ejecutivo envía hoy al Congreso del Estado la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Guanajuato 2019, estimado en un total de 85 mil millones de pesos.La reorientación del gasto público para priorizar la estrategia de seguridad pública, es la promesa.También irá considerado el incremento del Impuesto Sobre Nómina al 2.3% y el regreso de la tenencia para unidades con valor mayor a 500 mil pesos más IVA, un debate que se pondrá sabroso sin duda.Desde este domingo dizque nuestros 36 legisladores concentran toda su atención en revisar los documentos, tanto que ya cualquier otro tema en comisiones se pospone hasta el siguiente año.