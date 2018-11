Pensar en voz alta

Debo decir e insistir que agradezco a esta gran institución editorial por la oportunidad, aclarando una vez más que lo que escribo es a título personal, y deslindo al cien por ciento a mi familia pero sobre todo a esta casa editorial.Desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador sigue jugando con un discurso que es hermoso pero insostenible. La historia lo ha demostrado, ejemplos hay miles.No comprendo su empeño en demostrar que el que manda es él.Alguien tendrá que pagar esa borrachera de programas sociales, es insostenible. Es una equivocación. Me preocupa que no dice cómo lo hará posible sin deuda y sin subir impuestos. No tiene ni pies ni cabeza su plan económico. Veo mucha soberbia. Dice que la corrupción cuesta 500 mil millones. 3 aeropuertos. De ser así ¿por qué cancelarlo?, no querrá darle un golpe certero al Estado de México y beneficiar a la Ciudad de México.Yo quisiera mandar un mensaje, entiendo que no soy líder de opinión (aún, espero serlo), puede sonar beligerante pero no quisiera dejarlo y se por el medio en el que me rodeo que muchas personas quieren decirlo, lo sienten, están enojados, pero nadie se atreve por medio a represalias. Hacienda se pone muy creativo cuando haces estos comentarios, créanme.Regreso a mi mensaje, y cómo diría alguien que quiero, aún no tengo los tamaños para hacerlo, pero por algo se empieza:Señor presidente electo, equipo de transición, futuros secretarios de estado, diputados federales y locales en las diferentes entidades, así como seguidores de Morena: hagan política, hagamos acuerdos, tomen en cuenta a la sociedad civil, pero asuman el costo político de sus decisiones sin hacer al pueblo de México su cómplice con consultas amañadas. No lucren con esa justificación, no simulen.No escuden una decisión como la del aeropuerto en el pueblo y la guardia civil en la responsabilidad del Ejecutivo en tomar decisiones. No nos engañen con que Monreal está teniendo iniciativa, sabemos que no es cierto, ¿no el pueblo es sabio?Coincido con Andrés Manuel López Obrador, la sociedad podría estar mejor preparada, mucho mejor, desafortunadamente, no lo está, y dudo que lo esté pactando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la maestra Elba Esther. No puede decir que el pueblo de México es sabio.Desafortunadamente no lo es. Es noble, es optimista, es trabajador, es feliz, lucha día a día, amoroso, es la gente más hermosa del mundo, perdona pero sabio no lo es y no es por culpa de ellos, es por culpa de oportunidades.Presidente Andrés Manuel. No le corte las alas a México, concesione el aeropuerto. Va a ser un Hub, nos va a traer desarrollo y prosperidad. Por favor no lo cancele. Concesiónelo. Sé de muy buena fuente que Carlos Slim le envió una carta, ¿Por qué no hacerlo? No tome decisiones populares, tome decisiones valientes y necesarias pero sobretodo asuma el costo de ellas. Así como lo está haciendo con la guardia nacional, fájese los pantalones y diga ese discurso, yo soy el Ejecutivo y me tocan tomar decisiones difíciles, si lo prometió en campaña y es lo mejor para México, equivocarse es de humanos.No deje que la soberbia le gane.Así como expreso en lo que no estoy de acuerdo, coincido ampliamente y aplaudo el Tren Maya, se me hace un gran proyecto, es una excelente oportunidad para generar desarrollo en una de las zonas menos beneficiadas históricamente del país, aunque falta salvar la parte ambiental.Pero creo que todos estamos dispuestos a asumir el costo ambiental por el desarrollo económico que tendrá. Se lo aplaudo.Coincido que es fundamental la seguridad. Cuenta con mi apoyo señor presidente electo, nada es más prioritario que la seguridad.En la refinería estoy en desacuerdo, podría invertir en energías renovables. La industria automotriz está cambiando, por favor sea abierto, alguien de sus futuros secretarios dígalo, México no es un país petrolero.No tenga miedo de la deuda, siempre y cuando sea aplicada a infraestructura y no en burocracia y asistencialismo, para eso utilice su mayoría en las Cámaras. Adelante con el proyecto del istmo de Tehuantepec.Es genial, endéudese, platique y haga acuerdos con China, si Estados Unidos no nos quiere apoyar. Ojo con Rusia. Pero en ese tema me declaro inexperto.Pero no simule encuestas, o consultas, tiene el apoyo de la ciudadanía. Ningún presidente había ganado con tanta amplitud. No tome decisiones por venganza, asuma el costo político. La historia se lo va a reconocer. Sea imparcial, reconozca que hicieron mal, no se puede consultar algo que ya está planeado, que está a punto de construirse. La refinería, el tren, los programas sociales. No tiene necesidad. Usted no tiene que legitimar su presidencia con una guerra, con un tratado, pero escuche a su mejor gente. Monreal, es un cáncer para nuestro sistema.No haga tratos en lo oscuro con los contratistas del aeropuerto, reúnase con ellos en público, usted siempre ha pugnado por eso, no tiene que esconder acuerdos. ¿De qué hablaron ese día? ¿Qué les ofreció? ¿Todos doblaron las manos? Usted los acusó durante la campaña de corruptos. ¿No es el mismo ejercicio? ¿No actúan a cambio de más obra? ¿Cómo llamaría usted a esa acción en específico?En verdad, por favor revise los contratos y si algo está mal, métalos tras las rejas, cero tolerancia contra la corrupción. No somos tontos presidente, y tampoco necesitamos ser sabios como usted dice.¿Sin impacto ambiental se inicia y ya está presupuestado el Tren Maya?, lo asumimos, traerá bienestar y desarrollo. Respeto que busque cumplirle a Tabasco, al final es México. Pero, ¿No era ese el principal motivo para la cancelación del aeropuerto en Texcoco? No se le hace un poco incongruente. A mí demasiado y seguro que a muchos mexicanos, que no necesariamente son de la mafia. No ha dicho la razón de la cancelación del aeropuerto, la verdadera razón, ¿Cuál es? El país perdió en 13 días más de 5 veces el costo del aeropuerto, no fue por dinero. ¿Cuál es el trasfondo? Sigue perdiendo al cierre del viernes.De corazón, soy un simple ciudadano, le deseo mucha suerte, quiero que nos vaya bien como sociedad, pero quiero decir que desde mi trinchera haré mi pequeña lucha por compartir lo que considero está mal y aplaudiré lo que considero está bien. Por un simple motivo: Quiero mejorar mi circunstancia y la de la gente que amo y que nos rodea. No frene el Tren Maya y ojalá logre el proyecto del istmo.Y esto lo dejé para el final, quiero que sea duro. Discúlpenme, pero no puedo callarlo, y nuevamente, hablo a título personal, deslindo a esta gran institución, a mis empresas, colaboradores y familia:Tengo un mensaje para todos aquellos empresarios que eran contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y políticos que pensaron en su bienestar personal, así como para el aún presidente, Enrique Peña Nieto (ojalá lo lean):Son unos egoístas, y son lo peor que tiene este país. Nos dan pena y nos deben una gran disculpa a todos.A los empresarios que tenían contratos en el NAIM y se reunieron con el presidente electo: ¿Por qué no van a demandar la cancelación de sus contratos? ¿A cambio de más obra? Mal, muy mal. Les irá bien ahora, pero cuando México esté en ruinas qué harán, tendremos menos poder adquisitivo y créanme yo sé cómo funciona, a pequeña escala pero lo sé. Pero lo que más me sorprende, ¿realmente creen que les cumplirán?Buena suerte.Ustedes tienen la oportunidad de defenderlo. Con uno que se anime se ganará el reconocimiento del país. Y créanme lo vamos a apoyar.Basta de criticar la corrupción, si se es parte de ella, o cómo llamarían a su reunión.A todos los políticos de diferentes partidos y corrientes: jugaron en contra de sus ideales y de sus principios, por seguir en el juego, por encontrar un espacio, por creer que va a ser su oportunidad de ir por la grande en la siguiente. Inocentes. Aún que se crean y tengan fama de ser maquiavélicos o maquiavélicas. Lograron afectar a los otros candidatos, sus candidatos, pero no solo eso, hicieron que estén controladas las Cámaras.Me dan pena, no les importa México, les importa su bienestar. Por favor de qué sirve su hipocresía, subiendo videos criticando a Morena en las Cámaras, por no votar iniciativas o discutirlas.Era obvio, eso no sucedería. Hoy tienen la mayoría incluso en Cámaras locales. ¿Saben lo que eso significa? ¿Midieron el riesgo? ¿Qué les hace creer que les va a alcanzar cómo se dice en política para llegar? Ilusos.Son unos egoístas y nos jodieron a todos. No merecemos tenerlos.Al presidente Enrique Peña Nieto le quiero decir: ¿Qué pasó? Su presidencia termina el 1 de diciembre, su peor error Ruiz Esparza, créanme Rosario es una niña a cambio de este secretario, qué triste que frenó el crecimiento de la Madrid, perdió la oportunidad de que la historia le hiciera justicia, sus reformas harían historia. Su sexenio pasará como el más corrupto, sangriento y seguramente le debemos esta catástrofe que espero no ocurra. Todo su mandato defendí sus reformas, apoyé su gestión. Que decepción.Cambio en el eslogan de gobierno. De “Mover a México” a “Que se jodan los Mexicanos”.