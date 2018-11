Recomendaciones para operaciones inmobiliarias

Con base en las experiencias que hemos tenido en el Bufete de abogados que dirigimos, durante los últimos dos años hemos observado las múltiples formas, estrategias y habilidades que utilizan los grupos de defraudadores para esquilmar a sus víctimas, en los casos de compra-venta de bienes inmuebles, ya no digamos también de vehículos automotores; en esta ocasión nos referiremos a los primeros.Si bien una de las formas más comunes es la de suplantar la identidad del propietario o vendedor del inmueble, mediante identificaciones falsas o poderes notariales obtenidos con documentación apócrifa, hay otras recomendaciones para evitar ser víctima de fraude o de alguna otra forma de estafa por cantidades de dinero entregadas que afecten al comprador.Las recomendaciones que consideramos más usuales al efecto son las siguientes:Pedir la documentación del inmueble, escritura pública de propiedad, recibo de predial, Folio Real del Registro Público de la Propiedad.Constatar con un Certificado de Libertad de Gravámenes que el inmueble no se encuentre gravado con hipoteca, embargo u algún otro tipo de medida cautelar y al corriente del pago predial.Pedir datos de identificación del propietario vendedor y constatar que coincidan con los datos asentados en la escritura pública de propiedad (que sean la misma persona).Si la venta se realiza a través de un apoderado legal, pedir copia certificada del poder notarial que lo acredita e identificación del Poderdante y revisar que cuenta con las facultades para ejercer actos de dominio, ya sea de forma general y/o amplísima o únicamente en lo que concierne al inmueble que se pretende adquirir.En caso de que la operación de compra-venta no se realice de contado o que por alguna razón no se pueda entregar la posesión inmediata del inmueble al comprador, se puede firmar un Contrato de Promesa de Venta y Escrituración elaborado por abogado y de preferencia ratificado ante Notario Público. Y por ningún motivo pagar la totalidad del precio si no se entrega la posesión física y material.Cuando se trate de remates judiciales, pedir los datos del expediente judicial y acudir con abogado de confianza para que éste revise el estado procesal del juicio y pueda realizarse la compra del inmueble de manera segura.Desconfiar de escrituras de propiedad en las que aparezca en los antecedentes, que el vendedor propietario del inmueble lo adquirió mediante un juicio en rebeldía; pedir a su abogado verifique tales antecedentes de propiedad para cerciorarse que no hay algún vicio oculto en el proceso judicial que diera lugar a un juicio de nulidad, por la aparición de un tercero propietario del mismo inmueble con mejor derecho sobre el bien.Si el inmueble se encuentra en un fraccionamiento privado, cerrado o coto con una administración de Asociación de Colonos, verificar en el mismo si se encuentra al corriente de sus pagos de mantenimiento, para en su caso descontarlos del precio. Igualmente revisar que no tenga adeudos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) o con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Revisar, en tratándose de fincas, casas habitación, edificios y locales comerciales, con el perito valuador, las condiciones reales de la construcción.Si bien actualmente los Notarios Públicos tienen la responsabilidad de la función de orientar imparcialmente a ambas partes para que la operaciones comerciales sean correctas, eficientes y seguras, revisando todos estos aspectos, en muchas ocasiones no lo hacen, o si bien en su mayoría lo realizan, hay casos excepcionales en donde los fedatarios se confían o actúan con superficialidad.Ejemplos hay muchos, usted amable lector puede evitar algún perjuicio si además de la intervención del Notario para la escrituración solicita la orientación y supervisión previa de un abogado de su confianza, sobre todo en casos de transacciones cuantiosas en las que con un pago mínimo de honorarios que van desde los cinco a los diez mil pesos, no más, se asegura que su compra sea exitosa.