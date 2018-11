Unen fuerzas contra contaminación e inseguridad

Luego de una reunión de cerca de dos horas, el alcalde,, y la alcaldesa de Salamanca,, salieron ante los medios para hablar de un análisis que se realizó sobre ambos municipios, con el objetivo de generar proyectos que ayuden a solucionar problemáticas comunes.La Alcaldesa de Salamanca fue cuestionada sobre cómo solucionar el problema de inseguridad, que ha marcado a los dos municipios dentro de las ciudades con más muertos y violencia a nivel estatal, perorespondió 'cantinfleando', pues dijo mucho y al final, no se supo cuál sería la estrategia, sólo que buscan resolverlo y es prioridad, el mismo discurso de siempre.Se esperaba más de la reunión, ya que ambos alcaldes han demostrado tener carácter, pero finalmente el mensaje fue el mismo, la necesidad 'apremiante' de atender problemas como la contaminación, pues Irapuato y Salamanca comparten uno de los ríos más contaminados, como es el río Temascatio, que afecta con esta contaminación a comunidades como Los Prieto y El Cajón en Salamanca, y Cuarta Brigada y la zona de Ciudad Industrial, en Irapuato.Y es que las palabras prioridad y apremiante pareciera ya no ser de verdad de urgencia para los gobernantes, pues la contaminación, tanto del aire como de los ríos y afluentes que transcurren en estos dos municipios, siempre se nombra como una de las situaciones preocupantes para los gobiernos, pero realmente no pasa nada y las sanciones, cuando las hay, como siempre, son irrisorias.En la reunión también estuvo presente el director del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado (Iplaneg),, y el urbanista, quien será el encargado de realizar el Plan Estratégico de la Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca.Ante las preguntas de los representantes de medios de comunicación,pidió que permitieran que se hiciera primero el análisis de este diagnóstico para después definir los proyectos, y así poder hablar de acciones concretas.Veremos cuáles serán los proyectos y de qué manera se conseguirán los recursos, si la capacidad de gestión de los alcaldes alcanzará para ello, sobre todo cuando están empujando la conformación de esta Zona Metropolitana que desde hace años no ha logrado concretarse.El sueño del Ferroférico parece aún lejano para Celaya y el trabajo del Gobierno Municipal para cuidar la obra parece que no ha dado resultados. Por eso el secretario de Desarrollo Económico,, jaló las orejas al Ayuntamiento.A casi 10 años de queprometiera que saldría el tren de la ciudad y Celaya se convertiría en el punto logístico más importante de la región, los problemas en la construcción del Libramiento Ferroviario continúan.Esta semana, el empresario celayense y ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Económico,, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Celaya a advertirles que de no aumentar la seguridad en las obras que realiza la empresa Ferromex, ésta ya dijo que se llevará la inversión a otro lado y no concluirá lo que le toca.A más de uno en dicha comisión le sorprendió la información y que este año han sufrido 37 robos y más cuando les exigió administrar bien los recursos económicos.El empresario les dijo que no se explica cómo en una ciudad de medio millón de habitantes no haya recursos para seguridad y que sólo se gasta y no se invierte en lo verdaderamente necesario, que se fueran olvidando de partidos y se pusieran a trabajar por Celaya.Este jalón de orejas al parecer no le cayó mucho en gracia a la alcaldesaquien afirmó que ella ya se había reunido para tratar el tema con el ahora funcionario estatal y era un trabajo compartido, no solo del Municipio.Mauricio sabe a la perfección la importancia que tendrá el Ferroférico, pues no sólo implica que deje de pasar por la ciudad el ferrocarril, pero parece que esa filosofía no es compartida por todos.Tras reunirse con las empresas Ferromex y Kansas, el Gobierno Estatal supo que, de no ponerse las pilas y ante la incertidumbre del Gobierno Federal electo, la obra del Libramiento Ferroviario podría volverse interminable, corriendo peligro que en verdad no se termine.Otro de los problemas es que la empresa Kansas City Southern ha prolongado durante meses su firma para la extensión en el derecho de vía y por ende no ha liberado la inversión millonaria para la conclusión de la línea que le corresponde y la posibilidad de que no invierta en la obra comienza a rondar entre los círculos empresariales, por lo que es fundamental la relación con el gobierno de, donde ya comenzaron con las mesas de trabajo desde el viernes.Es por eso que ahorafungirá como una especie de conexión con los municipios e impulsará con los empresarios no sólo la obra sino todo el proyecto del Parque Intermodal y el uso de las vías, dejando entrever que una de las propuestas más avanzadas sería un nuevo transporte que conecte con los cuatro puntos cardinales de Celaya.Irapuato se ha convertido en el terror del estado, muertos, robos, inseguridad y desesperación social, eso sumado a la falta de eficiencia de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada porEsa Secretaría que no resuelve nada, que se la pasa en campañas que parecieran estériles, que no es capaz de dar resultados reales a una ciudadanía que ni por error confía en ellos.La Policía de Irapuato ha demostrado ser insuficiente para la creciente delincuencia y violencia desmedida que, todos los días, desde el amanecer, aplastan la confianza de los irapuatenses.Empresarios y políticos señalan que la Policía de Irapuato ha servido nada más para acordonar las escenas del crimen, además de que sus responsables se deslindan al decir que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por, se hará cargo de la investigación, pero al llegar a esta dependencia puede dormir tranquilamente el sueño de los justos.El nuevo centro comercial en Celaya que se construiría en Plaza Las Américas es una incógnita si se realizará, ya que desde la Organización Ramírez están muy molestos por las filtraciones que hubo en la administración municipal pasada, quienes no supieron guardar el secreto del proyecto conceptual.Durante el gobierno de, Celaya cayó en un bache en cuanto a inversiones y lejos quedaron los tiempos de grandes gestiones, puesno supo cómo darles seguimiento.Pero más allá de eso las malas gestiones de miembros de su Ayuntamiento provocaron que un proyecto multimillonario ahora esté en duda, todo por filtrarlo a los medios.Desde hace dos años, la Organización Ramírez mostró su interés por ampliar su centro comercial al oriente del municipio y volverlo una de las zonas de negocios y habitacionales más importantes de la región prometiendo presentar el proyecto en el segundo semestre del 2017.Hace justo un año, el proyecto conceptual llegó a la mesa de la Comisión de Desarrollo Urbano encabezada por la entonces regidora panista, quien filtró la información a un noticiario radiofónico como primicia, aunque con datos erróneos.Como es entendido en el mundo empresarial, un proyecto de 3 mil millones de pesos en donde estarían involucradas grandes marcas comerciales se tiene que cuidar e irse con reservas, pero varios no lo entendieron así.Ya con la información replicada en todos los medios de comunicación locales, el exalcaldeincluso propuso hacer una rueda de prensa para presumir un proyecto que aún no era oficial ni estaba firmado. Desde la Organización Ramírez se molestaron tanto que cortaron cualquier relación con el Gobierno Municipal durante meses.El nuevo centro comercial y complejo inmobiliario Esfera Celaya, que se construiría en lo que actualmente es Plaza Las Américas, estaría listo para el primer semestre del 2020.El proyecto lo comenzaría a construir el próximo año Citelis, desarrolladora de la Organización Ramírez, empresa dueña del terreno, en donde no sólo se construiría un nuevo centro comercial sino un hotel y una torre para oficinas.El aún director de Desarrollo Urbano,, ha admitido que la filtración de información provocó que ahora no se sepa si realizará el proyecto.Uno de los impedimentos era que en dicha zona no se podían edificar torres mayores de 60 metros, situación que rápidamente fue solucionado por el Ayuntamiento anterior para cambiar las normas.Al notificarles esta situación a la empresa encargada, respondieron al Gobierno Municipal que ya no les darían información sobre su proyecto al no saber guardar el millonario secreto.Los ambientalistas y las autoridades de la Dirección de Medio Ambiente, cuyo titular es, no se ponen de acuerdo sobre si el aire de nuestro querido Irapuato estaba contaminado o muy contaminado.Los encargados de la Dirección de Medio Ambiente afirmaron que el aire de Irapuato duró 11 meses sin ser catalogado como terrible o en semáforo rojo, sólo amarillo, es decir que sí hay contaminación pero no es tanta como para que nos dejemos alarmar por grupos ambientalistas, o eso fue lo que recomendaron a los ciudadanos.Nuevamente, el Gobierno de Irapuato, encabezado por, demérito los comentarios de los grupos ambientalistas, especialmente el encabezado por, veterana en el tema de la contaminación atmosférica en Irapuato, quienes se han preocupado incluso por generar campañas de reforestación.señaló que la responsabilidad no es sólo del Municipio, sino de toda la sociedad, por ello exhortó a los ciudadanos a hacerse responsables y evitar las quemas así como denunciar las mismas, y les pidió a los grupos ambientalistas que dejen de desinformar a los ciudadanos.El funcionario les dejó claro que están abiertos a propuestas pues hasta el momento sólo han recibido críticas de esos grupos, y pues de flores y buenas intenciones están llenos los panteones.El abogado y ex regidor, junto al también ex regidor, presentaron denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra la deuda contratada por el gobierno dey autorizada por la actual alcaldesa,cuando era diputada local.El caso se remonta al 22 de julio de 2016, cuando interpusieron juicio de amparo en contra del endeudamiento por 350 millones de pesos adquirido por el Municipio de Celaya, por considerar que no cumplía con los requisitos de Ley.El amparo fue rechazado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado pero los demandantes interpusieron una queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien resolvió que fuera el máximo órgano de justicia del país, donde se determinara la viabilidad del amparo debido a su “relevancia, novedad o complejidad”. El 17 de mayo de este año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó confirmar la sentencia dictada por el juez Octavo de Distrito en el Estado y sobreseer el juicio.Ahora, asesorados por el senador independiente,, interpusieron la denuncia en la sede de este organismo en Washington, con el argumento central de que las sentencias que les emitieron, en particular la de la Suprema Corte, no resolvieron el fondo del asunto, pues hubo sobreseimiento pero la deuda, dicen, sigue siendo ilegal.