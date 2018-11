Las cosas sólo empeoraron

La marca italiana Dolce & Gabbana está teniendo problemas aunque pidió disculpas al público chino por un video que fue considerado 'racista' contra China.La firma tuvo que cancelar un desfile en Shanghai y sus ventas en el país asiático se están viendo afectadas; sus artículos ya no pueden encontrarse en gigantescas plataformas de compras en línea como Taobao.com, JD.com y Amazon China.La minorista Lane Crawford afirmó que va a retirar la marca de sus tiendas y plataformas en línea en China pues clientes devolvieron artículos, e incluso se difundieron imágenes de gente tirando productos de la firma.Varias modelos se negaron a participar en el desfile al salir a la luz presuntos mensajes privados de Gabbana en los que hablaba del desprecio al país asiático: "un país de mierda", "ignorante", "apesta a mafia".Resulta que en un video publicitario aparece una mujer china intentando comer comida italiana con palillos, cosa que no pudo hacer.Stefano Gabbana y Domenico Dolce se sentaron frente a la cámara durante un minuto y medio y aseguraron que han reflexionado seriamente, que "no sucederá más".